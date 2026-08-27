Las compraventas de vivienda caen en Canarias un 3,1% en junio mientras las hipotecas crecen un 7,2%, según notarios

Archivo - Viviendas en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas cayó en Canarias un 3,1% interanual en junio, hasta las 2.242 operaciones, mientras que los préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda aumentaron un 7,2%, hasta las 1.139 durante el mes.

Al mismo tiempo, el importe medio de las nuevas hipotecas se incrementó un 4,9% en las islas, según los datos del Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN).

Mientras, en el conjunto de España, la compraventa de viviendas bajó un 4% interanual en junio, hasta las 67.529; los préstamos hipotecarios aumentaron un 0,2%, hasta las 36.249 operaciones; y el precio medio de la vivienda continuó al alza y el importe medio de las nuevas hipotecas se incrementó un 7,3%.

El precio medio del metro cuadrado se situó en 2.114 euros en junio, lo que supone un incremento del 8,8% respecto al mismo mes del año anterior. El encarecimiento se produjo en 15 de las 17 comunidades autónomas, con los mayores aumentos en Cantabria (41,6%), Murcia (22,1%), Comunidad Valenciana (21%), Comunidad de Madrid (19,5%) y Asturias (19,4%). Por el contrario, los precios descendieron en Baleares (-2%) y Navarra (-0,4%).

LOS PISOS BAJAN UN 5,6%

Por tipo de vivienda, las compraventas de pisos disminuyeron un 5,6% interanual, hasta las 50.458 operaciones, mientras que las de viviendas unifamiliares aumentaron un 0,8%, hasta las 17.071. El precio de los pisos se incrementó un 13,8%, hasta los 2.529 euros por metro cuadrado, mientras que el de las viviendas unifamiliares subió un 2,5%, hasta los 1.504 euros por metro cuadrado.

La superficie media de las viviendas también se redujo. En junio, el tamaño medio cayó un 2,4% interanual en España. El descenso se produjo en doce comunidades autónomas y fue especialmente acusado en Cantabria (-10,2%), Navarra (-6,1%), Madrid (-6%), Castilla-La Mancha (-5,6%) y Andalucía (-3,3%). En cambio, la superficie media aumentó en Castilla y León (5,6%), Aragón (4,2%), Asturias (4,1%), Canarias (2,2%) y Baleares (2,1%).

Por comunidades, la compraventa de vivienda disminuyó en trece regiones y aumentó en cuatro. Los mayores descensos se registraron en País Vasco (-14,2%), La Rioja (-12,5%), Baleares (-11,4%), Asturias (-10,2%), Extremadura (-10,1%) y Andalucía (-9,7%). También descendieron las operaciones en Murcia (-9%), Madrid (-8,8%), Castilla-La Mancha (-5,8%), Cataluña (-4,4%), Canarias (-3,1%), Aragón (-2,4%) y Galicia (-1,6%).

En el lado contrario, Navarra registró un incremento del 18,6% en las compraventas, seguida de la Comunidad Valenciana, con un 7,9%; Cantabria, con un 5,4%; y Castilla y León, con un 4,8%.

En cuanto a la financiación, la cuantía media de los nuevos préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda alcanzó los 188.785 euros en junio, un 7,3% más que un año antes. El 53,7% de las compras de vivienda se financió mediante un préstamo hipotecario y, en este tipo de operaciones, la cuantía del préstamo representó de media el 72,3% del precio de la vivienda.

LOS PRÉSTAMOS AUMENTAN EN SIETE COMUNIDADES

Los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda aumentaron en siete comunidades autónomas. La Comunidad Valenciana registró el mayor crecimiento, del 11,6%, seguida de Murcia (7,6%), Canarias (7,2%), Cataluña (4,1%), Castilla-La Mancha (3,7%), Extremadura (1,6%) y Baleares (1,5%).

Por el contrario, los préstamos hipotecarios disminuyeron en diez comunidades. País Vasco registró el mayor descenso, del 15%, seguido de Cantabria (-9,6%), La Rioja (-7,7%), Asturias (-6,9%), Galicia (-4,8%), Andalucía (-3,4%), Castilla y León (-2,4%), Madrid y Navarra (-2% en ambos casos) y Aragón (-1,5%).

El importe medio de las nuevas hipotecas aumentó en 15 comunidades autónomas y solo descendió en dos. Los mayores incrementos se produjeron en la Comunidad Valenciana (19,1%) y Aragón (18,8%), mientras que Cataluña registró un descenso del 2,3%.

Los datos del Centro de Información Estadística del Notariado proceden del Índice Único Informatizado Notarial y recogen la actividad registrada en las notarías españolas. Las cifras de los últimos tres meses tienen carácter provisional hasta disponer del 100% de la información necesaria para elaborar estos informes.