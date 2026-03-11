Condenado por intrusismo un falso fisioterapeuta que ofrecía tratamientos en Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - Un gruo de fisioterapeutas - CEDIDO POR COLEGIO DE FISIOTERAPEUTAS DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado a un hombre por un delito de intrusismo tras comprobar que ofrecía y realizaba tratamientos en un establecimiento de la capital grancanaria propios de la fisioterapia sin contar con la titulación oficial ni la habilitación sanitaria necesaria.

Así lo ha informado este miércoles el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias (COFC) en un comunicado en el que ha celebrado haber conseguido una nueva sentencia condenatoria por intrusismo profesional.

En este sentido, ha hecho especial hincapié en que esta decisión del juez "reafirma la importancia de que los tratamientos de fisioterapia sean realizados exclusivamente por profesionales sanitarios cualificados".

La sentencia recoge que el condenado anunciaba y practicaba servicios de fisioterapia en un establecimiento abierto al público en Las Palmas de Gran Canaria, llegando a aplicar distintos tratamientos terapéuticos destinados al abordaje de patologías musculoesqueléticas sin poseer la titulación de fisioterapeuta.

Además, el COFC ha resaltado que el fallo judicial considera probados los hechos y lo condena como autor de un delito de intrusismo profesional del artículo 403 del Código Penal a seis meses de prisión, mientras que la suspensión de la ejecución de la pena de prisión durante dos años está condicionada a que no vuelva a delinquir.

Al respecto la presidenta de la institución colegial, Vanesa Eugenio, ha subrayado que este tipo de resoluciones judiciales son fundamentales para proteger tanto a los pacientes como a la profesión sanitaria.

"Esta sentencia demuestra que tratar patologías o realizar actos terapéuticos sin ser profesional sanitario no es algo menor: tiene consecuencias legales. La fisioterapia es una profesión sanitaria regulada y los pacientes deben ser atendidos únicamente por fisioterapeutas titulados y colegiados", comentó.