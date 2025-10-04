Un conductor fallece tras volcar su vehículo y quedar atrapado en el interior en Fuerteventura

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - 1-1-2 CANARIAS - Archivo

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 4 (EUROPA PRESS)

Un conductor falleció pasada la medianoche de este sábado tras volcar su turismo y quedar atrapado en su interior en la vía FV-104, a su paso por el Parque Holandés y en dirección Puerto del Rosario (Fuerteventura).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, Bomberos de La Oliva se hicieron cargo de liberar al varón para que fuera asistido por el Servicio de Urgencias Canario (SUC).

No obstante, los recursos sanitarios no pudieron hacer nada por salvar al hombre, puesto que presentaba lesiones incompatibles con la vida, y se vieron obligados a confirmar su fallecimiento.

Por último, agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de instruir las diligencias correspondientes.