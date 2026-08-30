Un conductor herido grave al precipitarse con su vehículo por un barranco en Arico (Tenerife)

Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 75 años resultó herido grave en la tarde de este sábado al precipitarse con su vehículo por un barranco en la zona de Lomo de Oliva, dentro del municipio de Arico (Tenerife), según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Hasta allí acudió el Consorcio de Bomberos de Tenerife, que rescató al afectado del lugar en que había caído para trasladarlo a la zona donde se encontraba el personal sanitario.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al hombre, que presentó diversos traumatismos de carácter grave, por lo que fue evacuado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Por su parte, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil se encargaron de instruir las diligencias correspondientes y colaboraron con el dispositivo.