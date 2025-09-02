Una conductora resulta herida moderada tras chocar con un camión en la autopista del sur de Gran Canaria

Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - 1-1-2 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una conductora de 70 años resultó herida moderada tras chocar sobre las 14.00 horas de este martes con un camión en la autopista del sur de Gran Canaria (GC-1), a su paso por Santa Lucía de Tirajana.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, Bomberos del Consorcio de Emergencias tuvieron que liberar a la mujer del interior de su turismo para que pudiera ser asistida por el Servicio de Urgencias Canario (SUC).

La afectada presentó policontusiones de carácter moderado, por lo que fue estabilizada y trasladada en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Por su parte, agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de instruir el atestado correspondiente.