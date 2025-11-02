Una conferencia profundizará en la presencia de los antiguos romanos en el Islote de Lobos, al norte de Fuerteventura

Archivo - Restos arqueológicos hallados en el islote de Lobos - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

Tendrá lugar el 6 de noviembre en La Oliva

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 2 (EUROPA PRESS)

Una conferencia de la doctora Carmina del Arco Aguilar, especialista en arqueología y patrimonio histórico, ahondará el próximo mes de noviembre en la presencia de los antiguos romanos en Islote de Lobos, situado al norte de Fuerteventura.

Así lo ha informado el Museo Arqueológico de Fuerteventura en un comunicado en el que agrega que la cita tendrá lugar el 6 de noviembre, a las 19.30 horas en el Centro Cultural Raíz del Pueblo, en el municipio de La Oliva.

Bajo el título '¿Qué hacen los Romanos en el Islote de Lobos?', la especialista presentará a los asistentes en los resultados de las excavaciones realizadas en los últimos años y que revelan la actividad de las poblaciones romanizadas.

En concreto, explicará los resultados de los trabajos arqueológicos realizados en el Islote de Lobos desde 2012, analizando el registro arqueológico y explicando las labores desarrolladas por las poblaciones romanizadas procedentes del entorno de Cádiz y del Bajo Guadalquivir.

Por su parte, el yacimiento Lobos I constituye una de las evidencias más importantes de la presencia romana en Canarias y es clave para entender el poblamiento de las islas y la relevancia de Canarias como frontera meridional del Imperio Romano.

Los materiales encontrados y estudiados, algunos expuestos actualmente en el Museo Arqueológico de Fuerteventura, ofrecen un registro único que sigue sorprendiendo a investigadores y visitantes por igual.

Finalmente, los trabajos en Lobos I se efectúan en el marco de un Convenio Interinstitucional entre el Cabildo de Fuerteventura y el Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo de Tenerife, con la colaboración de la ULL y otras entidades.