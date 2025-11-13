El Congreso Internacional de Vinos de Islas del Mundo reconocerá en Tenerife al 'Guardián de los Vinos' de la isla - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cierre del primer Island Wine Summit Tenerife 2025 ha anunciado este jueves la creación del premio 'Guardián de los Vinos de Tenerife', una distinción que reconocerá al sumiller capaz de representar la riqueza, diversidad y singularidad de los vinos insulares de Tenerife en el mundo.

Este nuevo galardón tendrá una validez anual y se prevé dar a conocer el ganador durante el Congreso Internacional de Vinos de Islas del Mundo, que se celebrará en Tenerife el próximo año 2026, en una fecha todavía por determinar, según ha informado este jueves el Cabildo en una nota.

Los detalles se han dado a conocer durante Island Wine Summit Tenerife 2025, organizado por Madrid Fusión, con el Cabildo de Tenerife como promotor institucional, a través de Turismo de Tenerife y Vinos de Tenerife.

De este modo, podrán optar al título sumilleres en activo con al menos tres años de experiencia profesional, que demuestren un conocimiento profundo de los vinos de Tenerife y una especial sensibilidad hacia su promoción internacional. Mientras tanto, para el proceso de inscripción, los aspirantes deberán presentar su currículo profesional y una carta de motivación explicando las razones que los impulsan a participar.

TRES PRUEBAS PARA ELEGIR AL 'GUARDIÁN'

Durante el congreso, los finalistas se enfrentarán a tres pruebas diseñadas para evaluar tanto sus conocimientos técnicos como su creatividad: En primer lugar, una prueba teórica, centrada en los vinos de Tenerife, sus variedades autóctonas y las particularidades del territorio, y en segundo lugar, una cata a ciegas, en la que los candidatos deberán identificar y describir vinos de la isla, demostrando su capacidad para comunicar sus matices y carácter.

La tercera prueba se concentrará en un desafío de maridaje creativo, un examen final en la que cada participante propondrá un maridaje entre un vino tinerfeño y un plato diseñado por él mismo, poniendo a prueba su ingenio y sentido gastronómico.

Así, el 'Guardián de los Vinos de Tenerife' se convertirá en un embajador de los vinos tinerfeños durante todo un año, contribuyendo a su difusión en mercados nacionales e internacionales.

Con esta iniciativa, Island Wine Summit Tenerife 2025 busca reforzar su compromiso con la promoción del patrimonio vitivinícola insular y con la proyección internacional de Tenerife como territorio de "referencia" en el mundo del vino.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En cuanto a la evaluación en estos galardones, será un jurado compuesto por sumilleres internacionales destacados, expertos del Cabildo de Tenerife, expertos en vinos insulares, junto con viticultores y elaboradores de Tenerife, quienes evaluarán los perfiles de los candidatos. Su composición se dará a conocer en cada edición en una fecha próxima a su celebración.

"Este es un título que conlleva el compromiso de la difusión del conocimiento de los vinos de la isla alrededor del mundo durante todo un año", ha destacado Benjamín Lana, director de Madrid Fusión y responsable de diseñar y presentar hoy este concurso.

Ha estado acompañado de Fernando Mora MW, asesor para la jornada Island Wine Summit y para la definición de la dinámica del concurso.

El cierre del encuentro ha contado con Dimple Melwani, consejera delegada de Turismo de Tenerife. Ha destacado cómo "desde el Cabildo se busca, además, reafirmar su compromiso con este sector estratégico", y en ese sentido ha avanzado que se continuará apoyando la promoción, la formación y la investigación, porque se cree "firmemente que los vinos de Tenerife no solo representan una actividad económica de gran valor, sino una manifestación viva de lo que somos como pueblo".

Valentín González, consejero de Sector Primario del Cabildo, ha indicado que los vinos de Tenerife son embajadores de "nuestra cultura y de nuestra biodiversidad". Así, ha rememorado, cada botella cuenta la historia de una isla diversa, que en sus seis denominaciones de origen refleja un mosaico de suelos, microclimas y variedades inimitables. "En ellos se resume el carácter volcánico, la frescura atlántica", ha añadido.