La Consejería de Bienestar Social valora una línea específica de subvenciones sobre salud mental en Canarias

La consejera de Bienestar, Candelaria Delgado, y la directora general de Discapacidad, Dulce Gutiérrez, se reúnen con representantes de la Federación de Salud Mental Canarias - CEDIDO POR CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de y la Federación de Salud Mental de Canarias han mantenido un encuentro de trabajo recientemente para abordar la situación en el archipiélago en la que se valoró la posibilidad de establecer una línea específica de subvenciones para dar respuesta a las necesidades.

En un comunicado, el departamento regional apuntó que la reunión contó con la presencia de la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado; la directora general de Discapacidad, Dulce Gutiérrez; la directora general de Dependencia, Concepción Ramírez; la presidenta de la Federación Salud Mental Canarias, María Cristina Acosta; la directora general de AFES Salud Mental, Alicia Silva; y la gerente de Salud Mental ATELSAM, Ana Concepción.

Durante el encuentro, la Federación planteó la necesidad de contar con una mayor financiación a través del convenio de dependencia y abordó la situación de la acreditación de los centros.

Por su parte, desde la consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias se acordó estudiar la posibilidad de establecer una línea de subvenciones específicas para salud mental que dé respuesta a un problema que afecta a miles de personas en Canarias.

La Federación Salud Mental Canarias es una organización sin ánimo de lucro que se creó en 2001 para dar respuesta y representar al movimiento asociativo regional, en la que se agrupan las siete asociaciones más representativas de la salud mental en la Comunidad Autónoma de Canarias.

La Federación está formada por AFES Salud Mental (Tenerife), El Cribo (Agrupación para la defensa del paciente psíquico (Lanzarote), Salud Mental ATELSAM (Tenerife), Salud Mental AFESUR (Gran Canaria), Salud Mental La Palma, ASOMASAMEN (Fuerteventura) y TLP Impulso (Tenerife).

Sus objetivos son fomentar el trabajo conjunto, compartido y colaborativo de las entidades miembro, la unificación de enfoques y líneas de actuación; promover los derechos de las personas con problemas de salud mental en condiciones de igualdad; desarrollar campañas de información y sensibilización social que rompan con el estigma y el autoestigma de los problemas de salud mental; y fomentar el empoderamiento y las iniciativas en primera persona