La Consejería canaria de Empleo convoca subvenciones por 14 millones para formar a ocupados y ampliar conocimientos

Archivo - Jéssica de León - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), ha abierto la convocatoria de subvenciones por un total de 14 millones de euros para financiar planes de formación dirigidos principalmente a personas trabajadoras ocupadas y permitirles ampliar sus conocimientos en sectores, tales como la hostelería, el comercio, el metal, la industria, el transporte, la sanidad, entre otros.

Estos programas, financiados con fondos aprobados en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales y procedentes del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, podrán ser solicitados para ser subvencionados por entidades de formación, públicas o privadas, que dispongan de instalaciones ubicadas en la comunidad autónoma de Canarias para impartir las especialidades formativas solicitadas.

Estas acciones están orientadas a responder a las necesidades actuales del mercado laboral y permiten obtener certificados de profesionalidad, según ha informado la Consejería regional de Empleo en nota de prensa.

La consejera canaria de Turismo y Empleo, Jéssica de León, ha indicado que la cualificación permanente de los trabajadores "permite a las empresas ser competitivas", añadiendo que la previsión es que estos cursos de formación beneficien a casi 30.000 mil personas trabajadoras en las islas.

También expuso que la formación continua "es una herramienta para que los ocupados puedan mejorar" su empleabilidad, actualizar sus conocimientos o especializarse "y, en definitiva, avanzar en sus metas profesionales".

La oferta formativa asociada a estas subvenciones, dijo, "garantiza a los trabajadores ocupados una formación en competencias sectoriales y transversales".

Por su parte, la directora del SCE, María Teresa Ortega, afirmó que se quiere que "cada trabajador tenga acceso a la formación que realmente necesita, ya sea para consolidad su puesto de trabajo, promocionar, cambiar de sector o simplemente crecer profesional y personalmente".

Las solicitudes deberán presentarse de forma electrónica a través del enlace https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/funcatra/formacio....

El plazo de presentación será de diez días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).