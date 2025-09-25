La Consejería de Educación destina 405.000 euros a la mejora en el IES Doramas (Gran Canaria) - CEDIDO POR CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha destinado 405.500 euros a obras de mejora en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Doramas, en el municipio de Moya (Gran Canaria).

Según informa el departamento regional, el consejero del área, Poli Suárez, acompañado por el alcalde, Raúl Afonso, visitó este jueves las instalaciones del instituto, donde pudo conocer de primera mano las obras de modernización previstas en el centro y recorrer, además, algunas de las aulas y espacios que definen el proyecto educativo del centro.

En concreto, las actuaciones contemplan la terminación de los vestuarios y baños del pabellón deportivo, la sustitución de cubiertas en talleres, la reparación y pintado de las fachadas del edificio principal, la pavimentación de la cancha exterior y la adecuación de las baterías de aseos.

De esta manera, en su primera fase, iniciada este mes, se está acometiendo la intervención en los servicios así como en el saneamiento exterior.

Al respecto, Suárez recordó que "responden a una reivindicación de más de once años por parte de la comunidad educativa del centro", por lo que "supone dar cumplimiento a un compromiso adquirido nada más asumir la responsabilidad en la Consejería".

En este sentido, confió en que "durante los próximos meses puedan estar concluidas, cerrando así una etapa de demandas históricas que hoy empiezan a hacerse realidad".

Por su parte, Raúl Afonso agradeció la implicación de la Consejería y declaró que "hoy es un día muy alegre para la Villa de Moya, porque se hacen realidad unas demandas históricas de nuestra comunidad educativa".

En cuanto a las obras de mejora, el alcalde indicó que "no solo beneficiarán al alumnado y profesorado del IES Doramas, el único instituto del municipio, sino que también permitirán que el pabellón y sus vestuarios puedan ser aprovechados por los vecinos fuera del horario escolar".

Tras supervisar las obras, las autoridades recorrieron distintos espacios del centro, como la visita al Museo Escolar Doramas, Arte y Cultura (MEDAC), el laboratorio de Biología, el aula de Educación Plástica y Visual o el taller de Formación Profesional Básica, donde conocieron más acerca sobre el proyecto pedagógico, cultural y social del IES Doramas.

Entre los más destacados, se encuentran los planes de apoyo idiomático y adaptación para alumnado migrante o la importante labor de su museo escolar, integrado en la Red de Museos Escolares de Canarias y que se ha convertido en un referente de apertura de la escuela a la comunidad.