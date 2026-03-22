Continúa cerrada la GC-60, en Gran Canaria, afectada desde ayer por la caída de una piedra de más de 15 toneladas

Una piedra de 15 toneladas obstruye la GC-60, una de las consecuencias de la borrasca 'Therese' - CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Gran Canaria ha informado este domingo que continúa cerrada la GC-60, entre el barranco de Tejeda y Ayacata, tras los fuertes daños sufridos por una piedra de más de 15 toneladas que cayó a la vía a consecuencia de las fuertes lluvias de la borrasca 'Therese'. El servicio de carreteras trabaja para mantener la seguridad en la zona antes de abrirse al tráfico.

Continúan cerradas la GC-608, en su totalidad, que da acceso a La Culata; la GC-400, a la altura de Ariñez; la GC-210, entre Tejeda y Artenara y entre la Aldea y Artenara y la GC-505, entre Las Crucitas y Cercado de Espino, en el Barranco de Arguineguín.

También, la GC-606, en el Carrizal de Tejeda; la GC-200, desde el acceso al Mirador del Balcón hasta Andén Verde, el acceso a Tirma, la GC-305, en Firgas, en el Barranco de la Virgen, y la GC-15, entre la rotonda de Lagunetas y el Cruce de Cueva Corcho.

Además, continúan cerradas la GC-216 (al completo), y de forma preventiva, las vías GC-605 (desde Pie de la Cuesta, en su intersección con la GC-200) y la GC-231, en su acceso a Sao.

La corporación insular solicita a la población evitar desplazamientos innecesarios, extremar la precaución en caso de que sea esencial circular con vehículo, y no subir a la cumbre ni acceder a las presas por el riesgo que supone tras las lluvias.