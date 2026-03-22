Continúa cerrada la GC-60, en Gran Canaria, afectada desde ayer por la caída de una piedra de más de 15 toneladas

También están cerradas al tráfico otras vías, algunas de ellas de forma preventiva tras las fuertes lluvias

Una piedra de 15 toneladas obstruye la GC-60, una de las consecuencias de la borrasca 'Therese'
Una piedra de 15 toneladas obstruye la GC-60, una de las consecuencias de la borrasca 'Therese' - CABILDO DE GRAN CANARIA
Europa Press Islas Canarias
Publicado: domingo, 22 marzo 2026 10:37
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Gran Canaria ha informado este domingo que continúa cerrada la GC-60, entre el barranco de Tejeda y Ayacata, tras los fuertes daños sufridos por una piedra de más de 15 toneladas que cayó a la vía a consecuencia de las fuertes lluvias de la borrasca 'Therese'. El servicio de carreteras trabaja para mantener la seguridad en la zona antes de abrirse al tráfico.

Continúan cerradas la GC-608, en su totalidad, que da acceso a La Culata; la GC-400, a la altura de Ariñez; la GC-210, entre Tejeda y Artenara y entre la Aldea y Artenara y la GC-505, entre Las Crucitas y Cercado de Espino, en el Barranco de Arguineguín.

También, la GC-606, en el Carrizal de Tejeda; la GC-200, desde el acceso al Mirador del Balcón hasta Andén Verde, el acceso a Tirma, la GC-305, en Firgas, en el Barranco de la Virgen, y la GC-15, entre la rotonda de Lagunetas y el Cruce de Cueva Corcho.

Además, continúan cerradas la GC-216 (al completo), y de forma preventiva, las vías GC-605 (desde Pie de la Cuesta, en su intersección con la GC-200) y la GC-231, en su acceso a Sao.

La corporación insular solicita a la población evitar desplazamientos innecesarios, extremar la precaución en caso de que sea esencial circular con vehículo, y no subir a la cumbre ni acceder a las presas por el riesgo que supone tras las lluvias.

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