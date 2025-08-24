Controlado un conato de incendio declarado este domingo en una zona de interfase de El Rosario (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un conato de incendio declarado en la jornada de este domingo en una zona de interfase del municipio tinerfeño del Rosario, ya ha sido controlado, según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias Cecoes 112 del Gobierno de Canarias.

El incidente se declaró, en concreto, en el Camino Pico La Aguililla, afectando a un total de 400 metros cuadrados de herbáceas secas.

Intervinieron en la emergencia medios de extinción del Cabildo de Tenerife así como efectivos de Bomberos de Tenerife.