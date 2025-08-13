Convocan ayudas por importe de 3 millones de euros para el desarollo de proyectos de I+D aplicada en Canarias

Convoca ayudas por importe de 3 millones de euros para el desarollo de proyectos de I+D aplicada en Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS

La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias ha publicado la convocatoria 2025 de subvenciones destinadas a la realización de proyectos de I+D aplicada (modalidad B) ejecutados por organismos públicos de investigación y alineados con las áreas prioritarias de la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias (RIS3 ampliada).

Estas ayudas, cofinanciadas a través del Programa FEDER Canarias 2021-2027, cuentan con un presupuesto inicial de 3 millones de euros y podrán optar a estas subvenciones organismos públicos de investigación, universidades, centros tecnológicos, entidades sanitarias vinculadas al Sistema Nacional de Salud, institutos de investigación sanitaria acreditados y otros centros públicos o privados sin ánimo de lucro cuya actividad principal sea la I+D+i.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 9 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2025. La tramitación, por su parte, deberá realizarse de forma exclusiva a través de la sede electrónica de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, según indica el departamento regional en una nota.

Los proyectos subvencionados deberán ejecutarse en un periodo mínimo de 12 meses y máximo de 36 meses consecutivos, pudiendo contemplarse una prórroga limitada según las condiciones establecidas en las bases.