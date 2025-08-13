Convocan huelga indefinida en los servicios de emergencias de Canarias a partir del 25 de agosto

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los comités de huelga que representan al Cecoes 112, al Servicio de Urgencias Canario (SUC), al Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, al Transporte Sanitario No Urgente (TSNU) y al resto de unidades de la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y la Seguridad en Canarias (GSC, S.A.) han anunciado huelga indefinida a partir del 25 de agosto.

Las razones de esta decisión derivan de la intención de "dividir" servicios esenciales, la falta de inversión y el deterioro de la gestión y del trato al personal, según han resumido en un comunicado emitido a los medios de comunicación los sindicatos CSIF Canarias y CCOO Canarias.

En concreto, los comités han mostrado en la nota su preocupación ante la que prevén como "posible ruptura" de un modelo integrado durante más de tres décadas, cuestión que, señalan, hoy se pone "en riesgo" por decisiones adoptadas de "espaldas" a los equipos y a la sociedad.

A ello suman una acumulación de "incumplimientos laborales", como cambios de cuadrantes, turnos sin cubrir, falta de publicación de horarios, contrataciones al margen de las listas de reserva y vulneración de derechos reconocidos y aprobados por el Gobierno de Canarias tras el conflicto.

DIVISIÓN DE LA COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Recuerdan los sindicatos que el Cecoes 112 es un centro donde "cada segundo es crítico", por lo que advierten que la separación orgánica y operativa de unidades clave --como el SUC-- comprometería la visión global, la priorización y la asignación inmediata de recursos, aumentando el riesgo de errores y de descoordinación en incidentes simultáneos.

En resumen, los comités subrayan que la correcta coordinación exige un servicio integrado y alertan de que la división generaría fricciones internas y un peor servicio al ciudadano.

Por todo ello, las organizaciones convocantes reclaman al Ejecutivo autonómico y a las consejerías implicadas paralizar cualquier operación de separación de servicios y mantener el modelo integrado de coordinación.

También les instan a cumplir "de inmediato" con los derechos laborales acordados y firmados por todas las partes, aportar la inversión prometida y dotar de medios humanos y técnicos a Administración, Facturación, RR. HH., División Económica, Unidad Técnica, CECOES y SUC y renovar los equipos directivos responsables del deterioro de la gestión.

Preguntan, además, por "la paralización" del encargo de Planificación y Calidad efectuado por la Dirección General de Emergencias, y piden explicaciones sobre las razones y el impacto que esa decisión tendría en la profesionalización del servicio.

En definitiva, los representantes sindicales piden al presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, y a las consejerías de Política Territorial y de Sanidad a abrir una mesa de negociación urgente, ordenar GSC, así como garantizar que cualquier reforma se haga "sin poner en riesgo un servicio crítico para la población ni las condiciones de más de 300 familias trabajadoras".