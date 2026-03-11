La creación de empresas en Canarias baja un 18% en enero y se sitúa en 387

Archivo - Un obrero trabaja en la zona donde han instalado varias desaladoras portátiles de la empresa Tedagua, a 27 de octubre de 2021, en La Palma, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, (España). La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Mar.

La creación de nuevas empresas en Canarias ha descendido un 18% en enero en tasa interanual con un total de 387 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 151, un 5,6% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de la caída, se trata del tercero mejor dato de constitución de empresas en un mes de enero en la región de la serie histórica.

Para la constitución de las 387 empresas creadas el pasado mes de enero se suscribieron algo más de 8,42 millones de euros, lo que supone un 24,79% menos que en el mismo mes de hace un año (8,42 millones de capital desembolsado).

De las 151 empresas que echaron el cierre el pasado mes de enero en Canarias, 139 lo hicieron voluntariamente; siete por fusión con otras sociedades y las otras cinco restantes por otras causas.

La Rioja (+48,39%), Murcia (+46,32%) y Baleares (+40,45%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Cantabria, Aragón y Canarias con retrocesos de un 25,24%, 19,22% y un 18,01%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, La Rioja (+120%), Castilla - La Mancha (+28,81%) y Asturias (+15,58%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Navarra, Murcia y Extremadura las que menos, con retrocesos de un 90,91%, 41,82% y un 26,67%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 23,5% en Canarias en enero, hasta las 100 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 36,04 millones de euros, cifra un 32,4% inferior a la de enero del año anterior.

