La creación de empresas sube un 8,5% en agosto en Canarias

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Canarias subió un 8,5% en agosto en tasa interanual con un total 306 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 42, un 38,2% menos.

Según se extrae de los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se trata del segundo mejor dato de constitución de empresas en un mes de agosto en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de agosto, la creación de empresas en Canarias encadena cuatro meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 306 empresas creadas el pasado mes de agosto se suscribieron algo más de 3,19 millones de euros, lo que supone un 17,74% menos que en el mismo mes de hace un año (3,19 millones de capital desembolsado).

De las 42 empresas que echaron el cierre el pasado mes de agosto en Canarias, 40 lo hicieron voluntariamente; 2 por fusión con otras sociedades y las otras 0 restantes por otras causas.

País Vasco (+24,07%) La Rioja (+22,22%) y Andalucía (+18,21%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Asturias, Navarra y Murcia con retrocesos de un 39,37%, 35,37% y un 31,19%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, La Rioja (+250%), Asturias (+144,44%) y Castilla - La Mancha (+28,57%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Baleares, Cantabria y Canarias las que menos, con retrocesos de un 41,1%, 40% y un 38,24%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 2,2% en Canarias en agosto, hasta las 47 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 16,29 millones de euros, cifra un 62,3% superior a la de agosto del año anterior.

