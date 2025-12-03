'Crecer Juntos', que da presencia al producto del sector primario, distribuye unas 1.705 referencias hasta la fecha

Archivo - El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El programa del Gobierno de Canarias 'Crecer Juntos', que en parte busca fortalecer la economía del archipiélago conectando sector primario y el sector de la hostelería, cuenta en la actualidad con unos 770 clientes y más de 200 productores de todas las islas, según ha precisado el consejero de Agricultura del Gobierno regional, Narvay Quintero, durante una comisión parlamentaria celebrada este miércoles.

Con motivo de una pregunta formulada por la portavoz del Grupo Socialista, Rosa Bella Cabrera, sobre el impacto de esta iniciativa en el canal HORECA y en grandes superficies, Quintero ha precisado que en total se han conseguido distribuir un total de 1.705 referencias. "Nos pueden parecer muchas, pero no lo son. Todavía nos quedan muchísimas. En Canarias contamos con muchas más referencias de productos locales", ha incidido.

Si bien Cabrera ha destacado los "pasos importantes" de la iniciativa para lograr una mayor visibilidad de los productos canarios, "el potencial de esta estrategia es mayor de lo que ahora se vive". De este modo, ha puntualizado, todavía sigue siendo "limitada" la presencia del producto local en las grandes superficies, dependiente de "acuerdos puntuales" y, en ocasiones, con brechas que dificultan competir en igualdad.

"Y mientras, en el canal Horeca --que comprende al sector de la hostelería--, a pesar de que algunos establecimientos se han comprometido con el producto canario, otros siguen recurriendo a importaciones más baratas y de peor calidad", ha añadido la portavoz socialista.

EXPORTACIÓN AL EXTERIOR

En paralelo, ha precisado, fuera de las islas el programa cuenta con 359 clientes adheridos, de los cuales 322 están en la Península y 37 se traría de clientes internacionales. Así, en concreto, se exportan productos a 12 países de manera "estable": República Checa, Alemania, Países Bajos, Suecia, Bélgica, Polonia, Austria, Eslovenia, Reino Unido, Suiza y Francia, según ha puntualizado el consejero regional.

Si bien el consejero ha apuntado a que el "hándicap" del desarrollo de la iniciativa sigue siendo logística, se ha destacado el apoyo a pequeños productores para poder introducirse en la iniciativa, como, por ejemplo, facilitando espacios de conservación para los productos en el periodo de exportación. "Este proyecto tiene capacidad de crecimiento, y seguimos intentando que el sector turístico tire, obligatoriamente tiene que tirar del sector primario. El sector turístico también vive del sector primario, vive del paisaje que genera".