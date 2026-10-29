Cuatro heridos, entre ellos 3 menores, al volcar un turismo a su paso por Juan Grande, en Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 49 años y tres menores, de 16, 15 y 13 años, han resultado heridos de diversa consideración al volcar un turismo en la GC-1, en sentido sur, a su paso por la zona de Juan Grande, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido sobre las 20.29 horas y hasta la zona se trasladó personal del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, cuyos efectivos aseguraron el vehículo accidentado y comprobaron que todos sus ocupantes se encontraban fuera del habitáculo.

Por su parte, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió a la mujer, de 49 años, que en el momento inicial de la asistencia presentaba diferentes traumatismos de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Asimismo asistieron a los menores de 16, 15 y 13 años que inicialmente presentaban policontusiones de carácter leve, por lo que fueron atendido en el lugar del accidente.

En la zona del accidente también se personaron efectivos del servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria, que limpiaron la vía, y agentes de Guardia Civil que regularon el tráfico en la vía y gestionaron el atestado correspondiente.