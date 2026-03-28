Cuatro heridos, uno de ellos moderado, en una colisión entre dos turismos en Antigua (Fuerteventura)

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PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 28 (EUROPA PRESS)

Un total de cuatro personas han resultado heridas, una de ellos moderado, en una colisión entre dos turismos en Antigua, en la isla de Fuerteventura, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se han producido a las 20.01 horas, en la FV-413, a su paso por el municipio de Antigua, y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar, comprobó que un hombre presentaba un traumatismo craneal de carácter moderado.

Asimismo asistió a dos mujeres y un hombre que, en el momento inicial de la asistencia, presentaban cervicalgia y policontusiones de carácter leve.

Los cuatro heridos fueron trasladados en ambulancias al Hospital General de Fuerteventura.

En el lugar del incidente también se personaron bomberos de Fuerteventura, que aseguraron los turismos, y agentes de la Guardia Civil, que realizaron el atestado correspondiente.