Cuatro heridos tras producirse la colisión de un vehículo contra un muro en una vía de Villa de Mazo, en La Palma

SANTA CRUZ DE LA PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas, con edades comprendidas entre los 55 y 61 años, han resultado heridas este viernes tras producirse la colisión de un vehículo contra un muro en la carretera general Monte de Luna, en el municipio de Villa de Mazo, en La Palma, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 12.41 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario, junto a profesionales de Atención Primaria, valoró y asistió a los cuatro afectados, entre ellos dos hombres y dos mujeres, que presentaron policontusiones y traumatismos de diversa consideración. Finalmente fueron trasladados al Hospital General de La Palma.

Los bomberos colaboraron con la retirada del vehículo y la limpieza de la vía. Por su parte, la Guardia Civil realizó el atestado correspondiente.