Cuatro medios aéreos trabajan este domingo en la extinción del incendio en El Hierro, que sigue "bajo control" - CABILDO DE EL HIERRO

Continúan las labores de extinción sobre el foco principal del incendio en Las Asomadas, que se dio por estabilizado este sábado. El segundo foco, en la ladera colindante al Mirador de Las Playas, se extinguió ayer

VALVERDE (EL HIERRO), 23 (EUROPA PRESS)

El foco principal del conato de incendio forestal declarado en la tarde de ayer sábado en la isla de El Hierro, en Las Asomadas, sigue "bajo control", según ha informado el Cabildo herreño en sus perfiles sociales. El segundo foco, producido por el primero a consecuencia del 'paveseo', fue extinguido en la tarde de este sábado.

Así, tras la retirada de los medios aéreos al llegar la noche en este sábado, este dispositivo se ha volcado este domingo en el refresco de la zona susceptible de volver a reavivar llamas, sobre todo de los troncos aún con brasa, según ha precisado la corporación insular, que insiste que el incendio está, por tanto, "controlado".

Según el consejero de área de Medio Ambiente, Seguridad y Emergencias del Cabildo de El Hierro, Jesús Pérez, ha sido "una noche tranquila, con buenas condiciones de humedad y sin viento", condiciones que han permitido atacar los rescoldos del incendio sin mayor problema.

De este modo, para continuar con estas labores de refresco de la superficie afectada y de todo su perímetro, operan desde el aire distintos medios aéreos, en concreto dos helicópteros del EIRIF La Palma, del EIRIF El Hierro y el helicóptero del GES con base permanente en esta isla.

"RÁPIDA INTERVENCIÓN"

En una comparecencia a los medios, ofrecida ayer por el presidente insular, Alpidio Armas, precisó que este incendio principal había afectado a un total de 9,5 hectáreas, mientras, a las 19:15 horas, se había dado por estabilizado, con "muchas probabilidades" de que pudieran darlo por controlado y por extinguido próximamente.

Destacó, entonces, la "rápida intervención" de los medios tanto del Cabildo como de los equipos aéreos sumados desde el Gobierno de Canarias a los recursos insulares: 8 medios áreos más, cinco del Gobierno de Canarias, 3 de la BRIF con base en La Palma y un air tractor con base en La Gomera.

"Ha sido determinante la rapidez de actuación de los medios aéreos. El primero, el nuestro, en media hora ya estaba actuando en las labores de extinción", ha señalado.

Con medios del Cabildo, han operado en la emergencia unas 50 personas, diez brigadas y cinco autobombas.

"MISMO PUNTO QUE EN 2006"

"Como curiosidad, apunto que este incendio se ha originado en el mismo punto donde se originó el gran incendio de 2006 en la isla", ha matizado el presidente insular, sin embargo, ha apuntado que, por ahora, se desconoce el origen de los conatos declarados este sábado.

Ambos focos de incendio se declararon de forma simultánea a las 14:15 horas de este sábado. De hecho, el segundo conato se produjo a consecuencia del 'paveseo' transportado desde el foco principal, localizado en la zona más baja de La Mareta, conocida como Teloje, en dirección a la montaña de Masilva y Curva de Los Corrales.

Precisamente, a 8 kilómetros del Mirador de las Playas, donde se producía el segundo foco de conato de incendio, en la zona de La Chamuscada, en San Andrés, ardía un vehículo. Este incidente produjo que una persona resultase herida, según precisó Armas.