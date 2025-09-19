La Cumbre Juvenil Antirrumores de Granadilla (Tenerife) reúne a 70 jóvenes de 12 ciudades españolas

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El núcleo de San Isidro, en el municipio de Granadilla, acoge este fin de semana la Cumbre Juvenil Antirrumores, una iniciativa impulsada por el área de Acción Social del Cabildo de Tenerife, a través de la estrategia 'Juntas en la Misma Dirección'.

Un total de 70 jóvenes, procedentes de 12 ciudades españolas, participan en esta cumbre, que tiene como objetivo "reducir estereotipos y prejuicios relacionados con la diversidad cultural".

Los jóvenes fueron recibidos por la consejera de Acción Social, Águeda Fumero, y el alcalde de Granadilla, José Domingo Regalado, que coincidieron en valorar la implicación de los jóvenes "en la construcción de una sociedad diversa e inclusiva".

La celebración de la octava edición de esta cumbre en Tenerife es producto del compromiso y el trabajo realizado por esta isla desde que en 2012 ingresara en la Red Española de Ciudades Interculturales.

Tenerife fue uno de los primeros territorios del Estado en aplicar la estrategia antirrumores, con el objetivo de construir una sociedad más diversa y justa, con la participación activa de los jóvenes, recoge una nota de la corporación.