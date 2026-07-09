El cupón diario de la ONCE reparte 245.000 euros en siete cupones premiados en Vecindario (Gran Canaria)

La vendedora de la ONCE Eugenia Fátima Santana que ha repartido la suerte en Vecindario (Gran Canaria) - ONCE

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cupón diario de la ONCE ha repartido 245.000 euros en siete cupones premiados con 35.000 euros cada uno, correspondiente al sorteo del 8 de julio, en Vecindario, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria).

En este caso, la encargada de repartir la suerte ha sido Eugenia Fátima Santana, agente vendedora de la ONCE desde diciembre de 2011, que ha vendido siete cupones de 35.000 euros cada uno, lo que hace un total de 245.000 euros, en su quiosco de la Avenida de Canarias, 211, en Vecindario, según ha informado la organización en nota de prensa.

El cupón diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, así como 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además de 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.000 vendedores de la organización y se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, así como en establecimientos colaboradores autorizados.