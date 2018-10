El Cupón de Fin de Semana de la ONCE deja 240.000 euros en Lanzarote

Publicado 26/02/2018 11:29:27 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Cupón de Fin de Semana de la ONCE del pasado sábado repartió en Lanzarote 240.000 euros correspondientes a un cupón premiado a las cinco cifras y serie del número premiado en la segunda extracción.

El número agraciado fue vendido, mediante TPV, por el agente vendedor José Sebastián Díaz Pérez, que viene ejerciendo la venta de productos de juegos ONCE desde mayo de 1986 en su área de venta en el municipio de San Bartolomé y Playa Honda.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.

Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los productos de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir a través de la web de juegos de la ONCE www.juegosonce.es .