El Cupón de Fin de Semana de la ONCE deja 240.000 euros en Las Palmas de Gran Canaria

El agente vendedor de la ONCE en Las Palmas de Gran Canaria Juan Roque Medina - ONCE

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Cupón de Fin de Semana de la ONCE ha repartido 240.000 euros en la venta de un cupón de los premios adicionales (24.000 euros al año durante 10 años) en Las Palmas Gran Canaria.

El agente vendedor que ha repartido la suerte ha sido Juan Roque Medina, que está en la ONCE desde mayo de 2025, fue el responsable de repartir la suerte en uno de sus puntos de venta en la capital grancanaria, en concreto en la calle Faro, 15; calle Ripoche, 3; y calle Los Gofiones 98-100, según ha informado la organización en nota de prensa.

La ONCE ofrece con el Sueldazo del Fin de Semana, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.

Además de premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta, así como 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Asimismo tiene premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 vendedores de la organización y se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.