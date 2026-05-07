Curbelo (ASG) pide "garantías absolutas" con el crucero con hantavirus e insta a acabar con el debate "cuanto antes"

Archivo - El portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo - ASG - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cabildo de La Gomera y portavoz parlamentario de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha reclamado este jueves que la llegada del crucero 'MV Hondius' a Tenerife, con un posible brote de hantavirus, se haga con las "garantías absolutas" para preservar la seguridad sanitaria de la población canaria.

En una declaración difundida por ASG ha precisado, no obstante, que el debate en torno al "dichoso barco" debe acabar "cuanto antes" dado que Canarias tiene "retos y desafíos" por delante que son "extraordinarios", como la situación económica, la "apuesta" de Europa por las RUP o la necesidad de disponer de queroseno para el turismo.

Curbelo ve "lógico" que haya reservas por parte de "algunos políticos" tras el "drama del coronavirus" y entiende que se rechace "de plano todo aquello que suponga un riesgo para la salud de las personas".

Sin embargo, ha indicado que no se puede eliminar del análisis la "convivencia" en el ámbito internacional ya que en una economía global "lo que ocurra en el canal de Ormuz tiene repercusión" en la economía del archipiélago, debido a la inflación y la subida de los precios del combustible.

Asimismo ha apuntado que hay organismos a nivel internacional que se deben "respetar", caso de la Organización Mundial de Salud (OMS), y "lógicamente" hay que "proteger" a las personas que sufren un "virus nuevo", de ahí que tanto la OMS como Sanidad Exterior tengan por delante una "tarea extraordinaria".

Curbelo ha comentado que se ha decidido que los pasajeros sean atendidos en un puerto canario, algo "ineludible" por recomendación de la OMS, y aunque asume "todas las posiciones", no ha obviado que "hay valoraciones políticas que son negativas como consecuencia de experiencias también negativas".