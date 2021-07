Curbelo: "No es el tiempo de maniobras políticas"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha salido al paso de las manifestaciones ofrecidas durante una reciente entrevista radiofónica en la que llegó a hablar de "movimientos políticos relevantes" en el seno del Ejecutivo canario y ha querido dejar claro que en estos momentos "no es el tiempo de maniobras políticas".

En un artículo de opinión, titulado 'Dejando las cosas claras', Casimiro Curbelo sostiene que algunos "han querido ver en algunas recientes palabras lo que no existe". "No es el tiempo de maniobras políticas. No es el momento de la debilidad. No es la hora de ajustar cuentas y de hacer cálculos de poder. Hoy y ahora solo cabe trabajar unidos en un mismo fin. Lo único que he querido decir muy alto y muy claro es que nosotros trabajamos por y para la gente. Que no existe otro propósito. Ni otro objetivo. Y que si alguien no está en esa lucha, no estará de nuestro mismo lado", dijo.

Curbelo señala que los que lanzan hoy "las mayores y más ácidas críticas" sobre el Gobierno de Canarias "se olvidan de que jamás, en la reciente historia de las islas, un equipo de mujeres y hombres se había enfrentado a una calamidad tan extrema como la que hemos afrontado en este último año y medio en el archipiélago", y afirma que desde que apareció el primer caso de coronavirus en la isla de La Gomera hasta hoy "la reacción de las instituciones canarias ha sido simplemente admirable".

Sin embargo, Casimiro Curbelo admite que no está satisfecho, pese a "todos los esfuerzos" que ha realizado el Gobierno y su partido. Por eso, aboga por "dar una vuelta de tuerca y promover una apuesta aún mayor y más decidida por los servicios públicos y por la atención a los más desfavorecidos".

"No nos podemos permitir que haya familias en las colas del hambre y que no existan recursos en los bancos de alimentos. No podemos consentir que no hayan funcionado los sistemas del escudo social del Estado -el IMV- que apenas ha funcionado en Canarias. Tenemos que activar la economía pero al mismo tiempo debemos salvar a los que están a punto de ahogarse en la pobreza. Son los retos del mañana y del ahora", advirtió.

En su opinión, "hay que hablar mucho menos y trabajar muchísimo más. Hay que estar menos pendientes de los titulares de los medios y más de las palabras en voz baja de la gente en la calle. Hay que estar más con la gente y menos en los despachos. Hay que regresar a aquel sitio de donde venimos, que es el pueblo de estas islas, que es por el que estamos donde estamos".

El líder de ASG sostiene que la buena política "es hoy más necesaria que nunca" y la mala "sobra más que siempre". Añade, además, que los que "en vez de corazón tienen una urna traicionan al pueblo de Canarias y a sus intereses", y adviertede que eso "puede pasarle a los que gobiernan, pero también a los que hacen oposición".

No estamos en un tiempo de egoísmos personales, sino de grandeza. Canarias necesita de todos para superar los momentos más negros que ha vivido su sociedad y su economía. Y todos, absolutamente todos, somos necesarios para empujar en la misma dirección y sacar el carro del agujero negro en el que está metido", concluye.