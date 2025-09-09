El curso escolar 2025/26 contará en Canarias con 236.000 estudiantes en todas las etapas educativas

El presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, y el consejero de Educación, Poli Suárez, inauguraron hoy el curso de Educación Infantil y Primaria en el CEIP Güime, en la isla de Lanzarote - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las islas Canarias afrontarán el inicio de curso 2025/26 con cerca de 236.000 estudiantes en todas las etapas educativas, según ha informado la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes.

Este martes, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el consejero del área, Poli Suárez, inauguraron el curso escolar en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Güime (Lanzarote), con un acto que ha supuesto la bienvenida a las aulas a los cerca de 107.000 alumnos de los ciclos de Educación Infantil y Primaria de todo el archipiélago.

Además, ha sido el preámbulo de las incorporaciones del resto de etapas educativas, que harán lo propio durante esta semana y la próxima hasta completar el regreso de casi 236.000 estudiantes.

Clavijo celebró la "apertura del nuevo curso escolar, con el que se pone en marcha la actividad en las aulas canarias" y recordó el compromiso de su Gobierno por "seguir fortaleciendo un sistema que sea motor de igualdad y de progreso, donde cada niño y cada joven, con independencia de la isla o el municipio en el que viva, tenga acceso a una educación pública de calidad".

En este sentido, subrayó que se trata de "uno de los mayores retos y a la vez de la mayor oportunidad para el futuro de Canarias: invertir en la formación, el talento y la capacidad de nuestra gente joven".

"Los pasos dados por el Gobierno de Canarias --dijo-- se encaminan hacia una educación más inclusiva, más cercana y mejor preparada para afrontar los desafíos de nuestro tiempo, desde el cambio climático hasta la transformación digital. Ese es el camino que nos hemos marcado como Gobierno y que hoy comienza a hacerse realidad en las aulas".

Pro su parte, el consejero de Educación, Poli Suárez, destacó la importancia de este tipo de centros como "pilar fundamental de nuestro sistema educativo, porque representan la cercanía, la atención personalizada y el arraigo al territorio".

Aquí, puso como ejemplo al CEIP Güime, "con apenas una veintena de estudiantes, pero que demuestra cómo la educación mantiene vivas nuestras comunidades rurales y garantiza la igualdad de oportunidades con independencia del lugar donde se viva".

Suárez subrayó que "el compromiso con este modelo es absoluto: no solo vamos a mantenerlo, sino a reforzar los recursos que le permitan seguir siendo espacios de calidad, inclusión y futuro".

Por su parte, este martes han comenzado las clases para un total de 106.919 escolares de Infantil y Primaria en centros de todo el archipiélago.

Con ello se pone en marcha un nuevo año académico que movilizará en su conjunto a cerca de 236.000 alumnos y alumnas en todas las etapas educativas. Este miércoles, además, se incorporarán a las aulas 60.909 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria y, el jueves, será el turno de los 24.980 alumnos y alumnas de Bachillerato.

A partir del lunes 15 de septiembre se completará el calendario con la incorporación del alumnado de Formación Profesional y de los ciclos formativos de grado básico, medio y superior, que suman en conjunto algo más de 43.000 estudiantes, así como del resto de enseñanzas.

Asimismo, el sistema educativo público de Canarias contará este curso con más de 28.000 docentes y alrededor de 5.000 integrantes de personal no docente, quienes se suman a este esfuerzo colectivo desempeñando funciones clave en servicios como la administración, la orientación, la limpieza, el transporte y el mantenimiento de los centros educativos.

BAJADA DE RATIOS

Educación ha indicado que este curso comienza a aplicarse la reducción progresiva de la ratio de estudiantes por aula en los grupos de cuatro y cinco años de Educación Infantil --de 23 alumnos a 20--, primero y segundo curso de Primaria --de 25 a 22-- y en primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) --de 27 a 25--, en virtud del acuerdo alcanzado en abril con las organizaciones sindicales.

Se trata de un hito que ha permitido fijar un plan plurianual hasta 2027 para situar los máximos en 16, 18 y 20 alumnos en Infantil, 22 en Primaria y 25 en Secundaria. Con estas cifras, Canarias se coloca entre las comunidades autónomas con mejores indicadores en este ámbito, lo que contribuye a una enseñanza más individualizada y de mayor calidad.

REFUERZO DE 700 DOCENTES ADICIONALES

Para cumplir con este objetivo, el curso 2025/2026 arranca con un refuerzo de 700 docentes adicionales en los centros públicos del archipiélago. Este incremento permite la creación de 114 nuevos grupos en Infantil, Primaria y Secundaria, así como 81 en Formación Profesional.

Una parte importante de las incorporaciones se concentra en el personal de atención a la diversidad, con 168 especialistas en Pedagogía Terapéutica y 140 orientadores educativos, a los que se suman nuevos maestros y maestras en Infantil y Primaria. Estas medidas garantizan mejores condiciones de aprendizaje y fortalecen la equidad y la inclusión educativa en las aulas canarias.