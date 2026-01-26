Dan inicio a las obras para reestablecer la vía LP-2, entre Las Manchas y Tajuya (La Palma), tras el 'Tajogaite' - CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SANTA CRUZ DE LA PALMA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián, han supervisado este lunes en La Palma el inicio de las obras destinadas a restablecer la continuidad de la carretera LP-2, en el tramo comprendido entre Las Manchas y Tajuya, una infraestructura que quedó interrumpida tras la erupción del volcán Tajogaite en 2021.

La visita se ha centrado en el arranque efectivo de los trabajos necesarios para ejecutar el nuevo trazado que permitirá salvar las coladas volcánicas y recuperar al uso público de aproximadamente 2,3 kilómetros de carretera que permitirán mejorar la accesibilidad de los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte.

"Estoy convencido que los equipos técnicos que dispone la Consejería, tanto propios como externos, van a dar cumplimiento a este desafío y vamos a tener en 14 meses una obra modélica que desde luego va a cambiar y va a mejorar la vida de la gente que vive aquí", ha señalado el consejero Pablo Rodríguez en una nota de prensa.

SOBRE EL PROYECTO

El proyecto complementario, que cuenta con una inversión de 24,1 millones de euros, contempla un nuevo trazado de aproximadamente 2,3 kilómetros, que será clave para restablecer la comunicación entre Las Manchas y Tajuya.

En este sentido, detalla el Ejecutivo, la actuación permitirá restablecer una vía de interés general clave para el desarrollo social y económico de La Palma, mejorando la conectividad del Valle de Aridane con Fuencaliente y garantizando una comunicación más segura y eficiente entre el norte y el sur de la isla.

De este modo, los trabajos prevén contribuir a reducir los tiempos de desplazamiento, mejorar el acceso a servicios básicos, como los sanitarios y los principales nodos de transporte, y favorecer la fijación de población, tanto de residentes habituales como de personas desplazadas por la erupción volcánica.

ADAPTACIÓN AL TERRENO

Los trabajos incorporan además soluciones técnicas innovadoras adaptadas a las coladas volcánicas, con estudios geotérmicos, medidas especiales de seguridad y firmes diseñados para soportar altas temperaturas, además de actuaciones de integración paisajística.

En paralelo, la aprobación del proyecto modificado nº2 ha permitido desbloquear otras actuaciones, como el Viaducto de Belmaco y la estabilización del talud de El Rodadero, cuyas obras ya se encuentran en marcha.