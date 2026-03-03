Daniel Broncano dejará la gerencia de la Sinfónica de Tenerife al final de la temporada

Archivo - Daniel Broncano, director gerente de la OST - MIGUEL BARRETO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Daniel Broncano, director gerente de la Sinfónica de Tenerife, gestionada por el Cabildo de Tenerife a través del Patronato Insular de Música, ha anunciado este martes que dejará su cargo por motivos personales al término de la actual temporada.

"Por razones puramente personales he tomado la decisión de terminar mi trabajo para la Sinfónica de Tenerife. Es mi deseo volver a vivir en la Península y poder formar una familia", ha expresado Broncano.

En esa línea ha indicado que "aún quedan al menos cuatro meses de intenso trabajo" y aprovechado la ocasión para expresar su agradecimiento "más sincero" a todas las personas que forman parte del Patronato Insular de Música, "orgulloso desde antes de llegar hasta el día de hoy de este tesoro que es la Sinfónica de Tenerife".

Durante este periodo, la Sinfónica de Tenerife ha reforzado su actividad, impacto y proyección con un notable crecimiento de públicos, recoge una nota del Cabildo.

La orquesta ha vuelto a los escenarios de prestigio en la Península con actuaciones recientes en los festivales de Santander, Pollença y Musika-Música Bilbao.

Además, se han impulsado nuevos ciclos de cámara y para público joven junto a nuevos patrocinadores, garantizando también el acceso a la oferta de la orquesta con guaguas gratuitas desde toda la isla.

En el ámbito artístico, esta temporada ha contado con el liderazgo de Pablo González como director principal invitado.

El consejero insular de Cultura, Museos y Deportes y presidente del Patronato Insular de Música, José Carlos Acha, ha agradecido la dedicación y el trabajo desarrollado por Broncano en la gerencia durante estos dos años y medio, destacando que "ha realizado un gran trabajo y ha dado un gran impulso" al Patronato y a la actividad de la Sinfónica de Tenerife.

"Para dar continuidad y estabilidad al buen momento de la orquesta, estamos ya trabajando en la cobertura de este puesto", concluyó.

Daniel Broncano accedió al cargo tras ganar el concurso público convocado en 2023, procedente de la Orquesta de Córdoba, y había sido renovado recientemente.

Tras concluir su etapa en Tenerife, se reincorporará a la dirección del festival Música en Segura, en Segura de la Sierra (Jaén).

En las próximas semanas, el Patronato Insular de Música iniciará el procedimiento correspondiente para la convocatoria del concurso público para acceder a la gerencia del organismo.