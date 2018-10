Dávila acusa a Torres de "bloquear y boicotear" el trabajo de Canarias con el Gobierno central

Publicado 03/10/2018 12:25:41 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, ha acusado este miércoles al secretario general del PSOE en las islas, Ángel Víctor Torres, de "bloquear y boicotear" el trabajo del Ejecutivo regional con el central.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los periodistas al ser cuestionada si le tranquiliza al Gobierno canario la reunión que Torres mantuvo ayer con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, a lo que aseguró que no.

En este sentido, Dávila apuntó que el encuentro de Ábalos fue con "un consejero de Deportes e Infraestructuras de un Cabildo --Torres--, una alcaldesa y otro consejero de otro cabildo", al tiempo que instó a los socialistas a respetar las instituciones porque en Canarias, dijo, "hay un gobierno de una comunidad autónoma que ha enviado una documentación, que ha remitido documentos que se tienen que dialogar Gobierno a Gobierno".

Sin embargo, añadió, que "desafortunadamente las apariciones constantes de Torres, confundiendo partido político con las instituciones, lo único que hacen es bloquear y boicotear cualquier solución".

Para Dávila cuando Torres va a un Ministerio es con su cargo institucional, para agregar que si se quiere reunir con un cargo político como secretario socialista "que se vaya a la sede de su partido pero, en este momento, lo único que hace es confundir y entorpecer la labor del Gobierno --regional-- que lo que está intentado es traer los recursos a Canarias".

NO HAY FECHAS

Así, Dávila indicó que los recursos tienen que llegar a Canarias, se tiene que firmar el convenio de carreteras, pero aseguró que "no están fijadas las fechas para las firmas" de acuerdos, negando así lo dicho por Torres, a quien acusó de estar "hablando de cosas que en su cargo no solamente no le corresponde sino que desconoce. Quienes tienen que hablar son las intervenciones generales de las dos administraciones".

Sobre el convenio de aguas de 10 millones de euros, indicó que Torres se refiere a este acuerdo "cuando el convenio de infraestructuras hidráulicas es de 300 millones de euros y no hay ninguna fecha fijada. Ayer Torres vino igual que se fue, sin nada en las manos".

En cuanto al convenio de carreteras, expuso que el Gobierno canario remitió la pasada semana la documentación, por lo que consideró que le correspondía al Ministerio de Fomento convocarles esta semana, sin embargo le reprochó a Fomento que lo que ha hecho "es sentarse con un consejero de Deportes, con una alcaldesa y con un consejero, que es el cargo institucional".

"A Ábalos le corresponde convocar a quien tiene que convocar, a su interlocutor, y su interlocutor es el Gobierno de Canarias", apostilló.

Por último, al ser cuestionada si el Plan Integral de Empleo para Canarias se firmará el 17 de octubre como avanzó Torres, dijo que debe ir primero al Consejo de Ministros.