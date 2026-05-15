Dávila afea la "deslealtad" de García con Canarias: "Le importa un pepino lo que le ocurra a esta tierra"

Archivo - Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, en un pleno - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha reiterado este viernes la actitud "desleal" del Gobierno de España con Canarias en la gestión sanitaria del 'Mv Hondius', mientras ha afeado que la ministra de Sanidad, Mónica García, de la formación 'Más Madrid', le importe "un pepino" lo que le ocurra al archipiélago.

Así lo ha señalado durante su comparecencia en el pleno extraordinario del Cabildo para abordar las medidas extraordinarias insulares por la guerra en Oriente Medio, minutos después de que el consejero socialista, Aarón Afonso, cuestionase su actitud de rechazo a la acogida del buque ante autoridades nacionales e internacionales.

"Nos ha avergonzado a muchos y a muchas. Esperábamos a un presidente de Canarias y a una presidenta del Cabildo que estuviera a la altura de una emergencia humanitaria y sanitaria como la que hemos estado viviendo", ha aseverado Afonso, que ha reprochado a Dávila si el próximo mes de junio "podrá mirar a los ojos" al Papa León XIV, que la ha visto en "televisión decir que se negaban a que el 'Mv Hondius' atracara en Tenerife".

UNA DECISIÓN "UNILATERAL"

"El Gobierno de España tomó una decisión unilateral después de anunciar al Gobierno de Canarias que ese barco, con un brote de hantavirus no vendría a Canarias. Tanto el presidente de Canarias como yo nos enteramos por un comunicado de prensa del Ministerio", ha replicado Dávila, que ha transmitido la falta de "cogobernanza y lealtad institucional" habida desde el Gobierno central en la gestión de esta crisis sanitaria en aguas canarias.

"Le han incomodado nuestras preguntas (en torno a las garantías sanitarias establecidas para la evacuación de pasajeros del 'Mv Hondius'), y que hoy se han demostrado pertinentes", ha deslizado la presidenta insular.

Dávila, especialmente crítica en los últimos días con la gestión del Gobierno central de la crisis sanitaria, ha aclarado que, a diferencia del Gobierno central, ella sabe "cómo defender Canarias", con una actitud distante a permanecer "sumisos y callados": "Esta presidenta no se va a callar. Va a seguir haciendo preguntas".

En paralelo, y ante las críticas del Grupo Socialista en el Cabildo, la presidenta insular ha afeado la "deslealtad" y la actitud del Gobierno central, liderado también por el Partido Socialista, y en concreto, la adoptada por la ministra de Sanidad, Mónica García: "Les recuerdo que es de Más Madrid. Le importa un pepino lo que le ocurra a esta tierra. Y desde luego me lo demostró en esa reunión que pudimos mantener", ha aseverado.