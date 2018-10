Dávila asegura que lo que devalúa el REF canario es la tarifa bonificable propuesta por el Gobierno

Publicado 19/02/2018 14:59:48 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz y consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, ha asegurado este lunes que lo que devalúa el Régimen Económico y Fiscal (REF), en su parte económica --que se encuentra en trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados--, es la tarifa bonificable que propone el Gobierno central para el transporte de residentes.

Al respecto, Dávila ha apelado a la responsabilidad sobre "lo que tiene que quedar anclado en el REF" y que desde el Gobierno canario consideran que son cuestiones "fundamentales", tales como es que el REF quede desvinculado del sistema de financiación pero también, subrayó, "es importante para este Gobierno y CC que se garantice el descuento de residente sobre el precio final del billete".

En este sentido, ha incidido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que esto último "no" consideran que devalúe "en absoluto" el REF, si no "todo lo contrario", ya que apuntó que lo que pretenden es que "no" se de "ni un paso atrás" sobre los derechos de los ciudadanos canarios. Para ello, afirmó que movilizarán "toda" su capacidad "no solamente con el ministro --de Hacienda--, su partido, el PP, sino también buscando apoyo de otras formaciones políticas".

Todo ello, agregó, al entender que el texto actual del REF, que es del año 1994 y donde ya está incluida la bonificación al transporte al residente, "es lo que no se puede devaluar e ir a un concepto nuevo como es el de tarifa bonificable donde sea, en este caso, un funcionario cualquiera del Ministerio de Fomento el que decida lo que pagan o no un canario sobre lo que se practica el descuento o no se practica".

"Nosotros lo único que planteamos es que se mantenga ya lo que pone el REF en el año 94 y no quede modificado por esta ley", apuntilló para agregar que lo que corresponde "es que se sumen todos los partidos políticos al consenso para sacar el mejor REF posible y, sobre todo, en los aspectos que se refiere a los derechos de los canarios no se de ningún paso atrás". En este sentido, se mostró segura de que finalmente el PP se sumará al acuerdo.