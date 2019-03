Dávila avisa de que Canarias "no da ni un solo euro por perdido

Publicado 25/03/2019 14:54:07 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, ha advertido de que el Ejecutivo autonómico "no da ni un solo euro por perdido", por lo que reclamarán las partidas que consideran que deberían haber venido para el archipiélago tanto al Gobierno central mientras tenga competencias plenas, así como cuando esté en funciones y al que pueda salir tras las elecciones generales del 28 de abril.

"El Gobierno de Canarias no da ni un solo euro por perdido. No solamente no damos ni un solo euro por perdido sino que lo vamos a exigir al Gobierno mientras esté con competencias plenas y también cuando esté en funciones, y del Gobierno que pueda salir el próximo 28 de abril", apuntilló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Todo ello, añadió, porque se trata de recursos que son "de Canarias, de los canarios, para obras e infraestructuras fundamentales", aunque expuso que también hay partidas "muy importantes" relacionadas con la calidad de vida de las personas, entre las que citó "los 30 millones de pobreza, los 42 millones del plan de empleo de Canarias, recursos que además están recogidos en el Régimen Económico y Fiscal (REF), o como pueden ser los 8 millones del REF agrario, que tiene que ver con la compensación al coste del agua".

Así, ha insistido en que el Gobierno de Canarias "no da ni un solo euro por perdido", por lo que dialogarán al respecto y seguirán trabajando con los distintos ministerios, de tal forma que en el caso de que no se cumpla con Canarias, indicó que "no" tendrán "otro remedio" que acudir a los tribunales, como ocurrió con el convenio de carreteras.