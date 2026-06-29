Dávila pide "responsabilidad y prudencia" ante el aumento de las temperaturas en Tenerife

Archivo - La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, atiende a los medios de comunicación antes de un networking para conectar a jóvenes tinerfeños con empresas canarias, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). AJE Tenerife (Asociación de Jóv - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha apelado este lunes a la "responsabilidad y prudencia" ante el aumento de las temperaturas previstas en la isla a lo largo de esta semana, especialmente el martes, cuando se pueden alcanzar los 35ºC en algunos puntos, especialmente en el sur, este y oeste.

En una declaración difundida por la corporación ha señalado que también habrá fuertes rachas de viento en zonas de la costa y las medianías lo que eleva el riesgo de incendio forestal.

Además ha recomendado a la población que "eviten exponerse al sol a las horas más centrales del día, hidratarse bien y extremar las precauciones en los espacios naturales y zonas de monte".

Desde el Cabildo de Tenerife, ha señalado, "seguimos monitorizando la situación, coordinando los servicios de emergencia para garantizar la seguridad en toda la isla".