Archivo - Dávila solicita al Estado la constitución de una Junta de Seguridad Permanente ante el repunte migratorio en las islas - TONY CUADRADO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha solicitado formalmente al delegado del Gobierno en Canarias la constitución de una Junta de Seguridad Permanente ante el repunte migratorio registrado en las últimas fechas para reforzar los mecanismos de coordinación entre las distintas administraciones implicadas.

En el escrito remitido al delegado del Gobierno, y trasladado por el Cabildo en una nota, Dávila advierte de que se está produciendo un repunte migratorio "con una intensidad y unas dimensiones sin precedentes" y considera necesario "reforzar de manera inmediata los mecanismos de coordinación entre las distintas administraciones".

La presidenta insular señala que desde las administraciones locales e insulares se está constatando "la falta de información suficientemente fluida y actualizada sobre la situación migratoria, la evolución de las llegadas, los recursos habilitados y las actuaciones que se están desarrollando". Una circunstancia que "dificulta la planificación de los servicios, la capacidad de respuesta y la adecuada coordinación de los recursos públicos".

Por este motivo, Rosa Dávila solicita la puesta en marcha de una Junta de Seguridad Permanente, mientras se mantenga el actual repunte migratorio, como "espacio estable de coordinación, seguimiento e intercambio de información" entre la Administración General del Estado, el Gobierno de Canarias, los cabildos insulares y los ayuntamientos, con participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando corresponda.

Entre las funciones de este órgano, la presidenta plantea disponer de información actualizada sobre la evolución de las llegadas; conocer los dispositivos de recepción, atención, traslado y acogida, así como los recursos disponibles y las necesidades detectadas; coordinar las actuaciones de las distintas administraciones, respetando sus competencias; y anticipar posibles escenarios y necesidades para facilitar una respuesta ordenada y eficaz.

ESPACIO COMPARTIDO

Dávila aclara que la propuesta "no se trata de duplicar estructuras ni de interferir en las competencias de ninguna administración", sino de "disponer de un espacio de trabajo compartido que permita afrontar una situación extraordinaria con la coordinación, la información y la responsabilidad institucional que requiere".

En este sentido, insiste en que la dimensión de este fenómeno "exige que todas las administraciones trabajemos con información común, criterios coordinados y capacidad de anticipación". Asimismo, subraya que las instituciones insulares y locales "necesitamos conocer qué está ocurriendo y qué previsiones se manejan para poder cumplir adecuadamente con nuestras responsabilidades".

Por todo ello, la presidenta del Cabildo solicita que se convoque a la mayor brevedad una reunión para constituir este mecanismo de coordinación permanente y acordar su funcionamiento.

Dávila apela a la cooperación institucional, que considera "imprescindible para afrontar este desafío" y a la necesidad de que todas las administraciones estén "a la altura de las circunstancias".