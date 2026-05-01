Defensa de la Sanidad Pública pide guardias obligatorias, más plantilla y salario e incompatibilidad con la privada

Archivo - Médicos manifestándose durante una concentración, frente al Centro de Salud Abrantes, en la tercera jornada de huelga general del sector médico, a 18 de febrero de 2026, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias ha solicitado este viernes que las guardias médicas sean "obligatorias" para garantizar el servicio ciudadano las 24 horas y estén mejor remuneradas, el aumento de las plantillas y la "incompatibilidad" entre sector público y privado.

En un comunicado para fijar posición en torno a las dos huelgas médicas convocadas --tanto la estatal como la autonómica-- subrayan que tanto la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) como el Sindicato Médico Canario (SMC) "presentan un largo historial de posicionamientos contrarios" al desarrollo del sistema sanitario público y con comportamientos "corporativistas" en cuanto al colectivo médico.

Según la asociación, "el médico es un trabajador sanitario más, con una formación técnica concreta y especializada y que por tanto, su rol profesional y laboral debe estar de acuerdo con ello, lo cual no implica ningún privilegio ni competición con otros colectivos de las distintas profesiones sanitarias".

Asimismo, ve "lógico y exigible" que el médico tenga una jornada laboral de 35 horas semanales y obtenga una "remuneración justa" de acuerdo a su nivel de formación y responsabilidad y que las guardias "no deben ser superiores a 17 horas" y contar con un descanso adecuado.

Para evitar la "sobrecarga" entiende que todos los centros sanitarios deben contar con las plantillas adecuadas lo que pasa por hacer ofertas públicas de empleo anuales que den estabilidad laboral y que los médicos tengan "remuneraciones justas".

"La mayor parte de la precariedad laboral se evita cuando un centro sanitario tiene la plantilla que debe tener", comenta, subrayando que esto es competencia de la comunidad autónoma dado que la sanidad está transferida.

La asociación también reclama que el ejercicio médico en la sanidad pública debe ser "incompatible" con el privado, y no solo en el caso de jefes de servicio o de sección, ya que la ciudadanía necesita de "profesionales médicos plenamente competentes siempre, tanto a nivel físico, técnico e intelectual".

En su opinión, eso es "imposible de conseguir" con dos jornadas laborales diarias.

En ese sentido recuerda que el sistema público de salud es "propiedad de la ciudadanía", que es quien lo financia, y por ello exige la "mejor organización" para que el sistema sea "lo más eficaz y excelente posible".