Una delegación canaria viajará a Bruselas para exigir un trato diferenciado a su sector primario a partir de 2028

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente Fernando Clavijo y el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, liderarán el próximo 6 de noviembre la delegación canaria conformada por representantes del Ejecutivo, miembros del parlamento autonómico y de organizaciones agrarias y de productores, que reclamará en Bruselas, junto a representantes del resto de Regiones Ultraperiféricas, un apoyo "diferenciado" a la actividad agraria y pesquera de estos territorios en el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034.

En esta cita, que organiza la asociación de RUP francesas EURODOM, estarán representados tanto el Gobierno y el sector agrario canario como los dos territorios autonómicos portugueses --Azores y Madeira--y los cinco departamentos franceses de ultramar --Guayana Francesa, Guadalupe, Martinica, Mayotte y Reunión-- para articular un "frente común" que reivindique la "necesidad "de contar con instrumentos de financiación específicos en el próximo presupuesto europeo, que respondan a los condicionantes del sector primario en las RUP.

El consejero regional, Narvay Quintero, ha recalcado en una nota la importancia de esta cita para "coordinar" una estrategia conjunta que defienda las singularidades y continúe demandando ante Europa el "estatus especial" reconocido el artículo 349 de Tratado de Funcionamiento de la UE, y que debe traducirse "en instrumentos propios de financiación en el nuevo periodo de programación".

"La propuesta de la Comisión Europea supone un cambio total de paradigma y se traduce en una reducción de la financiación agraria de toda Europa de más del 22% mientras la inversión en materia pesquera pasa de 6.000 a 2.100 millones, es decir, menos de la mitad", ha señalado el miembro del Ejecutivo canario.

REFORZAR DEMANDAS

En este sentido, Quintero ha especificado que la cita que congregará a todas las RUP en Bruselas constituirá una nueva oportunidad para reforzar las demandas que ya trasladó durante sus recientes encuentros, celebrados el pasado 15 de octubre, en la capital belga con el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, y de Pesca y Océanos, Costas Kadis.

En concreto, las RUP abogarán por mantener el programa POSEI con una financiación establecida por la Comisión Europea (como ocurre actualmente) en contraposición la propuesta de integración de este programa en los respectivos planes estatales de cada Estado Miembro.

Asimismo, los territorios ultraperiféricos pedirán un apoyo específico para el sector pesquero de las RUP en el nuevo Reglamento, por el que se establece el Fondo Europeo para la Cohesión Económica, Social y Territorial, la Agricultura y las Zonas Rurales, la Pesca y el Mar, la Prosperidad y la Seguridad, para el periodo 2028-2034, en línea con la propuesta del Gobierno canario para la creación de un POSEI Pesca que recoja el "mismo tratamiento" para los productos de la pesca y la acuicultura que para las producciones agrarias.

"Es cierto que en esas reuniones se mostraron muy receptivos pero no nos plantean soluciones concretas, por lo que las RUP hemos decidido luchar para mantener el POSEI, un instrumento que durante muchísimos años ha servido para el mantenimiento de nuestro sector agrario, y también para que esta herramienta permanezca anclada a la Comisión con una ficha financiera estable y fija, así como para que se tengan en consideración los estudios presentados que justificaban la actualización de su financiación", ha comentado.