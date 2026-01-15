Delegación del Gobierno en Canarias culmina 489 expedientes de menores migrantes para su traslado a la Península

Archivo - Menores no acompañados - PEDRO ARMESTRE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Canarias informa este jueves de que desde que se declaró la situación de contingencia migratoria extraordinaria en el archipiélago, la Delegación del Gobierno en Canarias ha culminado y firmado 489 expedientes de menores migrantes no acompañados para su traslado a Península, en aplicación tanto del artículo 5 como de la disposición adicional primera del Real Decreto 658/2025.

A estos expedientes de traslado tramitados por la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas y la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife y resueltos por la Delegación del Gobierno en Canarias, se suman los 178 archivados por mayoría de edad de la persona migrante o por informe negativo del Ministerio Fiscal.

De acuerdo con el Real Decreto por el que se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada, desde la notificación de la resolución de ubicación y traslado, la delegación apunta que Canarias debe ejecutar la salida del menor hacia la Comunidad de destino en un plazo máximo de cinco días naturales.