La Delegación de Gobierno en Canarias firma 832 expedientes de menores migrantes para su traslado a península

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Canarias ha firmado, desde que se declaró la situación de contingencia migratoria extraordinaria en la Comunidad Autónoma Canaria, 832 expedientes de menores migrantes no acompañados para su traslado a península, en aplicación tanto del artículo 5 como de la disposición adicional primera del Real Decreto 658/2025.

De esta forma concluye con estos expedientes de traslado tramitados por la subdelegación del Gobierno en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife, y resueltos por la Delegación del Gobierno en Canarias, a los que se suman los 451 archivados por mayoría de edad de la persona migrante y/o por informe negativo del Ministerio Fiscal, según ha informado la Delegación del Gobierno en Canarias en nota de prensa.

Así, señalan que de acuerdo con el citado Real Decreto por el que se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada, desde la notificación de la resolución de ubicación y traslado, la Comunidad Autónoma de Canarias debe ejecutar la salida del menor hacia la autonomía de destino en un plazo máximo de cinco días naturales.