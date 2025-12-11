La Delegación del Gobierno en Canarias firma ya 295 traslados de menores no acompañados, 40 más que la semana anterior

Archivo - El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, en un acto de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Canarias ha culminado y firmado, desde que se declaró la situación de contingencia migratoria extraordinaria en Canarias, 295 expedientes de menores migrantes no acompañados para su traslado a península, lo que supone 40 más que la semana anterior.

Así lo ha informado el Ejecutivo en un comunicado en el que agrega que dichos trámites se han realizado en aplicación tanto del artículo 5 como de la disposición adicional primera del Real Decreto 658/2025.

Además, a estos expedientes de traslado tramitados por la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas y la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife y resueltos por dicho organismo institucional, se suman los 117 archivados por mayoría de edad de la persona migrante y/o por informe negativo del Ministerio Fiscal (20 más respecto a la semana anterior).

Con todo, la Delegación del Gobierno ha indicado que, atendiendo a dicho Real Decreto por el que se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada, Canarias tiene, desde la notificación de la resolución de ubicación y traslado, un plazo máximo de cinco días naturales para ejecutar la salida del menor hacia la comunidad de destino.