La delegación del PE que visita Canarias aboga por estrechar la cooperación con los países de origen de la inmigración

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegación de seis eurodiputados que han estado visitando esta semana Tenerife y Gran Canaria para examinar cómo afectan las llegadas de migrantes a las comunidades locales y la situación de los menores no acompañados, ha abogado por estrechar la cooperación con los países de origen y de tránsito de la inmigración irregular.

Así lo ha informado el Parlamento Europeo, que agrega que los miembros la comisión de Peticiones concluyeron este miércoles una visita de tres días a Canarias para evaluar el impacto de la migración irregular en las comunidades locales.

De esta manera, la misión se organizó en respuesta a una petición ciudadana en la que se pedía una acción de la UE para hacer frente a la presión migratoria en las fronteras exteriores de España.

Al respecto, el jefe de la delegación y presidente de la comisión de Peticiones, el polaco Bogdan Rzonca (ECR) ha dicho que durante la visita se ha constatado que todas las partes están de acuerdo "en la necesidad de establecer un enfoque equilibrado y global para gestionar la migración legal y hacer frente a la inmigración ilegal".

"Una gestión adecuada de los flujos migratorios --continuó-- implica garantizar un trato justo a los nacionales de terceros países que residen legalmente en los Estados miembros".

De igual modo, entendió que hay que "reforzar las medidas de lucha contra la inmigración ilegal, incluidos el tráfico y el contrabando, y promover una cooperación más estrecha con terceros países en todos los ámbitos: los países de origen y los países de tránsito".

"Creemos que toda autoridad, organización o institución competente debe superar los conflictos de competencias, teniendo en cuenta al mismo tiempo la parte humana de esta ecuación, en particular las causas profundas de la migración ilegal, así como las tragedias humanas de los muchos miles de personas que se ahogan en el mar al intentar llegar a las costas europeas", incidió el polaco.

REUNIONES CON DIFERENTES ENTIDADES Y AUTORIDADES

Por su parte, la delegación se reunió durante estos tres días con autoridades nacionales y regionales, representantes de la Policía y la Guardia Civil, magistrados y fiscales.

Además, mantuvieron encuentros con personal de Frontex y la Agencia de Asilo de la UE, así como con representantes de la sociedad civil, incluida la Plataforma de Asociaciones de Vecindad de La Isleta.

De igual modo, los eurodiputados también visitaron dos centros de acogida y una escuela secundaria en Firgas, para conocer mejor la situación de los menores extranjeros no acompañados.