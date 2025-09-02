Delgado rechaza que el Estado use el Real Decreto del reparto de los menores migrantes para trasladar menores asilados

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

Este miércoles saldrán 20 jóvenes con derecho a asilo rumbo a la Península y la semana que viene otros 39

Canarias no ha recibido aún documento oficial que acredite la contingencia migratoria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha rechazado el planteamiento del Gobierno de España, que valora aplicar el Real Decreto aprobado sobre el reparto entre las CCAA de los menores migrantes no acompañados para el traslado de los menores migrantes con solicitud de asilo aprobada.

Así lo ha dicho la canaria tras participar este martes en una nueva reunión del comité interadministrativo Canarias-Estado para dar cumplimiento a los autos del Tribunal Supremo sobre el traslado de menores con protección internacional.

En este sentido, Delgado expuso que el Estado adelantó durante el encuentro que valora utilizar el nuevo Real Decreto como vía para efectuar los traslados de menores no acompañados con protección internacional desde Canarias a la Península.

Recordó aquí que el Gobierno de Canarias ya solicitó en su último informe que el Tribunal Supremo se pronuncie expresamente sobre esta posibilidad. "Entendemos --dijo-- que el reparto ordinario no puede aplicarse a los menores con protección internacional y es el Supremo quien debe dirimir esta cuestión para dar plena seguridad jurídica a este procedimiento".

AUMENTO DEL NÚMERO DE DERIVACIONES

De igual modo, la consejera destacó que el Estado se comprometió a incrementar el número de derivaciones y a establecer una planificación con un mes de antelación, tal y como había reclamado Canarias, lo que permitirá organizar los expedientes con mayor previsión y garantías.

Además, indicó que en la reunión, el Estado informó que la próxima semana saldrán de Canarias un total de 39 menores, que se sumarán a los 20 ya aprobados para la presente semana, que tienen prevista su salida para mañana miércoles.

SIN DOCUMENTO OFICIAL SOBRE LA CONTINGENCIA MIGRATORIA

No obstante, Delgado advirtió que aún no le ha llegado el documento oficial que convierte en efectiva la declaración de contingencia migratoria prevista en el Real Decreto y que no se han establecido las instrucciones necesarias desde el Ministerio ni desde la Delegación del Gobierno para trasladar la documentación y los expedientes, "un paso imprescindible para dar cumplimiento a lo dispuesto en la norma".

"Canarias cumplirá con su parte, pero necesitamos pautas claras y un marco seguro para poder tramitar los expedientes con rapidez y eficacia. Nuestra prioridad sigue siendo proteger el interés superior de los niños y niñas que están bajo nuestra tutela y cumplir lo que marcan los autos judiciales", concluyó.