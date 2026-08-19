Delgado resalta la importancia de ofrecer oportunidades y herramientas a los jóvenes para que construyan su futuro

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, durante la presentación de dos programas de emprendimiento - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha resaltado la importancia de ayudar a la juventud ofreciendo oportunidades y herramientas "para que puedan desarrollar sus capacidades y construir su propio futuro".

Según ha informado la Consejería en un comunicado, así lo aseguró durante la presentación de los dos programas de emprendimiento que subvenciona la Dirección General de Juventud: Punto Amigo y Emprende Games.

"Se trata de dos iniciativas en las que estamos actuando en dos momentos diferentes, pero complementarios: despertando vocaciones emprendedoras en las aulas y acompañando después a quienes deciden convertir una idea en un proyecto empresarial", explicó.

Mientras, el director general de Juventud, Daniel Morales, comentó que "Juventudcanaria es un conjunto de personas, asociaciones, entidades, federaciones y muchos agentes como el empresariado al que representa AJE que son quienes hacen grande Canarias".

Al respecto, durante el pasado año, AJE Canarias realizó a través de Punto Amigo un centenar de asesoramientos personalizados en las islas y solo hasta este mes de agosto ya se ha atendido a 81 jóvenes que acababan de emprender y tenían dificultades o jóvenes que tenía una idea de negocio, pero necesitaban apoyo para iniciar su actividad.

En cuanto al proyecto Emprende Games, en el curso escolar que terminó en el mes de junio pasado intervinieron en 10 centros educativos en los que participaron 318 estudiantes. Para el próximo curso, intervendrán en 12 centros educativos de cinco islas diferentes.

La responsable de AJE Tenerife, Arianna Gassmann, manifestó que "no solo es importante que nazcan nuevas empresas, sino que les ayudemos a que sigan sobreviviendo".

Como datos argumentó que el 12,6 % de las personas quiere emprender en Canarias pero solo se materializa el 5%, además del 100% empresas el 80% no supera los 5 años. "En Canarias no nos faltan ganas de emprender, lo que tenemos que conseguir es que esas ganas se materialicen", concluyó.

Por su parte, el presidente de AJE las Palmas, Néstor Santiago, aludió a la consolidación en el tiempo del "proyecto estrella" de AJE Punto Amigo y destacó la relevancia del nuevo proyecto Emprende Games.

"Cuando decides emprender ya necesitas estar preparado, por eso es importante la intervención en centros escolares para potenciar la vocación emprendedora y esa chispa que se enciende para desarrollar proyectos y cubrir necesidades, algo que nos permitirá que en un futuro Canarias tenga un sentir más emprendedor".

PUNTO AMIGO 2026

Punto Amigo 2026 surge como una solución estratégica para fortalecer el tejido empresarial juvenil en Canarias. Su objetivo es proporcionar herramientas y acompañamiento a quienes buscan consolidar sus proyectos empresariales, fomentando un entorno más dinámico y colaborativo.

A través de este proyecto, cada joven tiene acceso a un servicio de asesoramiento personalizado, información clave sobre financiación, digitalización y sostenibilidad, además de encuentros periódicos con expertos y actividades formativas.

EMPRENDE GAMES 2026

El otro programa, Emprende Games 2026 introduce una metodología basada en la gamificación, un enfoque innovador que permite a chicas y chicos mayores de 16 años, aprender sobre emprendimiento a través del juego y la simulación de escenarios reales.

Esta iniciativa busca acercar el mundo empresarial a jóvenes de una manera interactiva y dinámica, con el propósito de que conozcan todas las instituciones implicadas en la creación y gestión de una empresa, así como los pasos necesarios para llevarla a cabo.