Deniengan la licencia de fútbol a un menor en Canarias mientras a su mellizo se la conceden con idénticas circunstancias

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La FIFA ha denegado la licencia federativa para competir en el fútbol base a Santi, un menor de 12 años, de padres de Guinea Ecuatorial pero nacido en Madrid y residente en Las Palmas de Gran Canaria desde 2024, al igual que su hermano mellizo, Juan, a quien sí se le ha otorgado la citada licencia con "idénticas" circunstancias, según recoge Europa Press del recurso presentado por la representación jurídica de la familia ante el Tribunal Arbitral del Deporte.

El padre de los niños, Santiago, ha subrayado que "lo extraño" es que la licencia federativa le llegue a Juan, mientras se la deniegan a Santi, lo que ha considerado una "injusticia inexplicable" para el menor, a quien esta situación le está causando "depresión, desconcentración, ansiedad y malestar" al ver como sus compañeros de equipo y su hermano pueden competir jugando a fútbol y él no.

Santi lleva más de un año esperando a que le dejen disfrutar del fútbol base junto a su hermano Juan y a su equipo, el Intercanarias Pilar C.F., club que en septiembre de 2025, atendiendo al interés de los hermanos por jugar en uno de sus equipos, informó a la tutora legal de los menores sobre los documentos necesarios para poder obtener lo que se denomina la primera inscripción.

La primera inscripción de un jugador depende de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en el ámbito nacional y de la Cámara del Estatuto del Jugador del Tribunal del Fútbol de la FIFA cuando es la primera inscripción de un jugador que no es natural del país en el que desea inscribirse o en el caso de menores extranjeros que requieren de una excepción.

En estos casos la solicitud debe tramitarse a través de la RFEF para su aprobación y elevarse, si fuera necesario, a la Cámara del Estatuto del Jugador de la FIFA. Atendiendo a todo ello, el club de fútbol envía a principios de la temporada de 2025 la documentación de los hermanos, obteniendo en diciembre de 2025 una resolución por la que se autorizaba la inscripción de Juan, mientras se denegaba la de Santi.

Ante esta situación, la familia de Santi opta por presentar en marzo de 2026 un recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte en el que alega que ambos niños, Juan y Santi, son mellizos, con nacionalidad de Guinea Ecuatorial y nacidos en Madrid, decidiendo sus padres enviar a sus hijos al exterior para "formarse académicamente" en un sistema educativo "de reconocido prestigio" y optando por España y, en particular, por Las Palmas de Gran Canaria, ya que en dicha ciudad residía una tía de los menores, que es la que se ha hecho cargo de su guardia y custodia.

Asimismo subraya que el hecho de jugar a fútbol se considera como "medida de entretenimiento" para los menores, y entiende que "ha quedado acreditado" que Santi fue enviado a España por "razones de estudio académicos y que el interés por enrolarse en un club de fútbol deriva por su pasión por ese deporte".

Al respecto, matiza que, aunque "no" le han remitido la resolución íntegra de la denegación de la primera inscripción a Santi, señala que se desprende como motivo de la decisión el que el menor "no se encuentre en España como consecuencia de un sobrevenido cambio de residencia de sus padres".

En este sentido, se recoge del recurso, se cree "irrelevante" la naturaleza de la relación existente entre el menor y quienes ejercen su tutoría, ya que la exigencia de que estos deben ser sus progenitores, como apunta parece desprenderse de la resolución en la que se le deniega la licencia a Santi, "llevaría al absurdo de considerar que el legislador FIFA ignoraba la hipótesis de que pudiera haber menores sin progenitores en vida o de que estos pudieran delegar en terceros" la guardia y custodia.

Además hace mención a la "igualdad de trato" porque, matiza, la solicitud de ambos menores fue "simultáneamente" presentada y con "idénticas" circunstancias, incidiendo en que son mellizos. Por ello entiende que la documentación ha sido "infringida" en el caso de Santi y se solicita su primera inscripción.

Si bien este recurso presentado por la representación jurídica de la familia en marzo de 2026 aún no ha obtenido respuesta alguna, por que el menor tampoco ha podido empezar a competir en esta nueva temporada.

EMPEZANDO DE CERO

Con el inicio de la nueva temporada, el club Intercanarias Pilar ha vuelto a comenzar el proceso para intentar que Santi obtenga la licencia federativa para competir en el fútbol base.

Para ello ha enviado todos los documentos que se exigen a la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, quien tras solicitar información anexa y corroborarla con un acto presencial del menor y su tutora, envía todo a la RFEF, en Madrid.

Por último, indican desde el club de fútbol, la documentación lleva aproximadamente un mes en Madrid y se les ha vuelto a reclamar más información que, subrayan, "ha sido añadida al expediente" de Santi, si bien siguen a la espera de una contestación.