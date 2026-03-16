Denunciado el conductor de un taxi de Las Palmas al no contar con título habilitante y dar positivo por drogas

Denunciado un conductor de un taxi de Las Palmas al no contar con título habilitante y dar positivo por drogas - CEDIDO POR @POLICIALPA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha denunciado a un conductor de un taxi que fue localizado en la tarde de este domingo sin el título habilitante y tras dar positivo en el test de drogas.

Así lo ha informado el cuerpo policial capitalino, que agrega los hechos tuvieron lugar cuando agentes de la Unidad de Tráfico se percataron de que había un taxi circulando cuyo conductor estaba fumando.

De esta manera, los efectivos pararon el vehículo y comprobaron que el varón no contaba con el título habilitante para ejercer la actividad y que, además, taxímetro carecía de la inspección técnica reglamentaria.

Finalmente, los agentes procedieron a realidad un test de drogas, que dio resultado positivo, y formularon las correspondientes denuncias.