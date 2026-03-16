Denuncian a un menor sin licencia practicando pesca submarina en una zona de baño en San Andrés (Tenerife)

Un menor, sorprendido en una zona de baño en San Andrés realizando pesca submarina - POLICÍA LOCAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife destacados en el servicio específico para la zona de Anaga denunciaron este domingo a un menor de edad que fue sorprendido haciendo pesca submarina en la zona de baño del pueblo costero de San Andrés.

El Ayuntamiento informa en una nota de que una vez que se comprobó que podía estar realizando esta actividad se requirió apoyo a la embarcación del servicio de Salvamento y Socorrismo prestado por Cruz Roja española en la playa de Las Teresitas para avisar al infractor.

Una vez que salió del agua, el joven portaba un fusil de pesca submarina y dos capturas.

Inicialmente se le informó que esa zona está catalogada como zona de baño y no está autorizada la pesca submarina.

A continuación, se le identificó y se le requirieron la licencia para la práctica de la pesca submarina y la licencia federativa, que engloba el seguro obligatorio para el uso del fusil de pesca submarina.

Al detectarse que es menor de edad, 14 años, y que según la normativa vigente no puede disponer de la autorización de pesca submarina de segunda clase se tramitaron las oportunas actas administrativas.

Los policías locales contactaron con los padres del menor de edad para informarles de la intervención realizada y comunicándole todos los hechos y ante la imposibilidad de custodiar o proceder al depósito de las dos capturas fueron devueltas al mar.

Tras la formalización de las oportunas denuncias por pescar en zona de baño, fuera del espacio acotado, y hacerlo sin licencia para dicha actividad, el joven abandonó el lugar de los hechos.