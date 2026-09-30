Derecho al Techo exige al Gobierno de Canarias que deje de "echar balones fuera" y aplique la Ley de Vivienda

Acampada en Las Palmas de Gran Canaria por la vivienda - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El colectivo Derecho al Techo ha exigido este miércoles al Gobierno de Canarias y al presidente autonómico, Fernando Clavijo, que deje de "echar balones fuera" y aplique "de una vez" la Ley de Vivienda que fue aprobada hace más de tres años.

Así lo han puesto de manifiesto los portavoces del colectivo Sofía Olivares, Javier Marrero y Sandra Navarro durante una rueda de prensa que ha tenido lugar en la Plaza de La Feria de Las Palmas de Gran Canaria, donde alrededor de medio centenar de personas han instalado unas 40 tiendas de campaña para protestar por la situación de la vivienda en las islas y en el conjunto del país.

En este sentido, Olivares ha explicado que los derechos que pueda aprobar el Congreso de los Diputados "no servirán de nada" si el Ejecutivo autonómico mantiene "bloqueadas" las herramientas previstas en la normativa, instando al Ejecutivo regional a declarar zonas tensionadas para poder regular los alquileres

Además, ha pedido al Gobierno de Canarias que inste al Ejecutivo central y a los grupos parlamentarios a aprobar los decretos sobre vivienda que se encuentran en la actualidad pendientes de tramitación.

"A expensas de conocer el texto definitivo y de saber si el decreto de Maricarmen se aprueba tal cual lo exigimos, ninguna nueva medida podrá resolver la emergencia habitacional en Canarias mientras el Gobierno de Clavijo siga poniendo pegas", observó.

TRES AÑOS SIN APLICAR LA LEY "DE MANERA EFECTIVA"

Por su parte, Javier Marrero ha hecho especial hincapié en que Canarias lleva más de tres años sin aplicar la Ley de Vivienda "de manera efectiva".

En este sentido, ha denunciado que tras este tiempo el archipiélago continúa sin zonas tensionadas declaradas y sin aplicar los mecanismos de regulación de los alquileres vinculados a este instrumento, lo que, a su juicio, impide además acceder a los fondos estatales asociados a estas declaraciones, que cifró en unos 90 millones de euros.

Asimismo, Marrero ha reclamado que se recupere vivienda para uso residencial y se ponga en marcha "de una vez" el plan de emergencia habitacional que llevan años demandando.

"Esto significa que mientras el Gobierno central aprueba nuevas herramientas, si es que lo conseguimos gracias a la presión, en Canarias seguimos sin utilizar las que ya tenemos", aseguró.

Con todo, ha reclamado a Fernando Clavijo que "deje de decir" que la solución al problema de la vivienda "está en Madrid". "La emergencia habitacional no ha llegado a Canarias con el decreto Maricarmen", aseveró.

UNA CRISIS VINCULADA AL MODELO ECONÓMICO CANARIO

El colectivo ha advertido de que la crisis de la vivienda está vinculada al modelo económico de Canarias y ha criticado la "turistificación", la subida de los alquileres y la expulsión de residentes de sus barrios.

En este contexto, ha reclamado explicaciones al Gobierno autonómico sobre el modelo de vivienda pública que está impulsando y ha pedido a Clavijo que aclare el nombramiento del actual director gerente de Visocan, Javier Terán, al que vincula con una inmobiliaria participada mayoritariamente por Blackstone.

"No estamos haciendo una acusación sobre su gestión, estamos reclamando transparencia sobre qué interés y qué modelo de vivienda quiere impulsar el Ejecutivo canario", ha precisado Marrero, antes de insistir en que "los problemas estructurales necesitan soluciones estructurales".

Respecto a los decretos que previsiblemente serán sometidos a votación en el Congreso, Derecho al Techo ha asegurado que seguirá movilizándose para reclamar su aprobación y ha advertido de que, según la información que está recibiendo, el número de órdenes de lanzamiento previstas en Canarias ha aumentado de las cerca de 20 inicialmente contabilizadas.

DE CUATRO TIENDAS DE ACAMPADA A 40

Finalmente, Sandra Navarro ha señalado que la acampada iniciada este martes ha pasado de cuatro tiendas iniciales a cerca de 40, con más de 50 personas participando.

Aquí, en nombre Derecho al Techo y de las personas acampadas, ha hecho un llamamiento a los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria a que acudan a la Plaza de La Feria y ha incidido en la red de apoyo vecinal que está aportando alimentos y otros recursos.

"Se habla de que hay aires y olores a 15M. Lo que pasó en el 15M fue fruto de la crisis de 2008 con todo el boom de la construcción y la gente hipotecada. Creo que hay una ligera diferencia, aquí la mayoría de la gente es intergeneracional, pero hay mucha gente joven, porque ahora el problema no son solamente las hipotecas, es el alquiler", concluyó.