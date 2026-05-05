Desactivan un artefacto explosivo que se encontraron unos obreros en Tiagua, en la isla de Lanzarote

Proyectil desactivado por la Guardia Civil en Lanzarote - GUARDIA CIVIL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Grupo de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de Lanzarote han desactivado un artefacto explosivo que encontraron el 17 de abril unos trabajadores que se estaban en una obra de la localidad de Tiagua, en la isla de Lanzarote.

La desactivación del proyectil se ha producido después de que los obreros localizaran, mientras realizaban labores sobre el terreno, un objeto semi enterrado que les llamó la atención y, tras observarlo con mas detenimiento, se percataron por su forma y tamaño de que podía ser algún tipo de artefacto explosivo o proyectil, poniéndolo entonces en conocimiento de los servicios de emergencias, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Tras el aviso se trasladó hasta el lugar una patrulla de la Guardia Civil de Costa Teguise, que una vez que analizaron el objeto, confirmaron que se trataba de un artefacto, por lo que activaron el protocolo correspondiente para estas situaciones, asegurando y acordonando el lugar, así como no permitiendo el paso a la zona de nadie.

Seguidamente dieron aviso a la central operativo de servicios para activar al Grupo de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de Lanzarote que, tras acudir al lugar, confirmaron que se trataba de un proyectil de mortero de 50mm de calibre, por lo que realizan las comprobaciones adecuadas y aseguran el lugar, procediendo a su retirada para su posterior destrucción.

Finalmente, después de retirar el proyectil, se procedió a eliminar las restricciones en el acceso al lugar y abrir el paso del mismo para las personas.

La Guardia Civil recuerda que, ante el hallazgo de un posible artefacto, no hay que manipularlo, hay que alejarse del lugar y avisar inmediatamente al Instituto Armado o Servicios de Emergencias. También añade que todo material de uso militar es exclusivamente para uso y tenencia de las Fuerzas Armadas, quedando prohibido cualquier otro.