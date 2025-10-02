Desarrollan un sistema autónomo capaz de detectar y analizar contaminantes en el mar en tiempo real

Desarrollan un sistema autónomo para la detección aérea de contaminantes en el mar en tiempo real - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Equipos científicos han desarrollado en Canarias una innovadora plataforma aérea autónoma que, alimentada exclusivamente por energía solar, es capaz de realizar vuelos prolongados sobre el mar para detectar y analizar en tiempo real eventos contaminantes, como derrames de hidrocarburos, acumulaciones de plásticos o alteraciones en la calidad del agua.

Este resultado forma parte de las conclusiones del proyecto PERSEO (Plataforma Aérea Autónoma Solar para la Monitorización de Eventos Contaminantes en el Ecosistema Marino). En este marco, PERSEO ha publicado un informe técnico final y ha puesto en marcha una plataforma abierta de datos, accesible para investigadores, organismos públicos y ciudadanos interesados en la conservación del medio marino.

Los resultados están siendo ya considerados para su aplicación en futuros programas de monitorización ambiental en Canarias y en otros archipiélagos del Atlántico, según ha informado el Cabildo tinerfeño en una nota, que ha destacado la importancia del proyecto para el diseño de soluciones tecnológicas sostenibles para la vigilancia ambiental, especialmente en contextos insulares vulnerables al cambio climático.

Gracias a sensores multiespectrales y algoritmos de aprendizaje profundo, este sistema ha alcanzado una precisión superior al 92% en la detección de contaminantes. Además, ha sido capaz de integrar datos procedentes de satélites, modelos oceanográficos y redes de sensores costeros, conformando un completo sistema de alerta temprana para su uso por parte de autoridades y gestores medioambientales.

El proyecto ha sido ejecutado por ITER, en colaboración con el Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) y la empresa especializada elittoral.

JORNADAS DE CONCLUSIONES

El Cabildo de Tenerife a través del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) celebró el pasad 25 de septiembre la jornada de conclusiones del proyecto PERSEO (Plataforma Aérea Autónoma Solar para la Monitorización de Eventos Contaminantes en el Ecosistema Marino), culminando "con éxito" una iniciativa pionera que consolida su liderazgo en tecnologías para la protección ambiental en entornos insulares.

Para el consejero de Innovación, Juan José Martínez, "la involucración de la ciencia con el desarrollo ecológico y sostenible, desde nuestro ITER permite que sigamos siendo pioneros a nivel internacional. PERSEO nos ha servido para estar más preparados en la gestión ecológica y sostenible con nuevas herramientas actualizadas y seguramente ahora podremos anticiparnos mejor a situaciones futuras."

Financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y desarrollado entre 2022 y 2025, PERSEO ha sentado las bases para una nueva generación de sistemas de vigilancia ambiental en zonas costeras y marinas, combinando energía solar, inteligencia artificial y drones de largo alcance.

Durante la jornada de cierre, celebrada en las instalaciones del ITER, se presentaron los resultados técnicos más relevantes, así como el impacto potencial de esta tecnología en la gestión de los ecosistemas marinos. El evento contó con la participación de representantes de los organismos colaboradores, expertos del sector, y autoridades científicas y medioambientales.